مشاهير العرب - خلال أسبوعين.. «الهوى سلطان» يتخطى الـ32 مليون جنيه بالسينمات السعودية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 2 ديسمبر 2024 01:53 مساءً - حقق فيلم «الهوى سلطان» بطولة منة شلبي، وأحمد داود، إيرادات مميزة بدور السينما السعودية.

إيرادات الهوى سلطان

وبلغت إيرادات فيلم الهوى سلطان، في المملكة العربية السعودية، حوالي 32 مليونا و452 ألف جنيه، في ثاني أسابيع عرضه، ليكون بذلك في المركز الأول بالسينمات السعودية.

أبطال فيلم الهوى سلطان

يشارك في فيلم الهوى سلطان، مجموعة من نجوم الفن المصري أبرزهم: منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، وجيهان الشماشرجي، والفيلم من تأليف وإخراج هبة يسري، وإنتاج شركة سي سينما لـ أحمد فهمي وهاني نجيب.

أحداث فيلم الهوى سلطان

تدور قصة فيلم الهوى سلطان، في إطار رومانسي اجتماعي لايت، حول شاب وشابة تربطهما علاقة صداقة قوية منذ الطفولة، وكيف أنها تتحول بسبب الهوى إلى علاقة حب، حيث تجسد منة شلبي، شخصية فتاة تدعى «سارة»، وتعمل في مصلحة حكومية، بينما يجسد أحمد داود شخصية تدعى «علي»، وهو شاب محب للحياة والحب بشكل عام.

أغنية فيلم الهوى سلطان

فيما حققت الأغنية الدعائية لفيلم «الهوى سلطان» من غناء بهاء سلطان، صدى جماهيريا كبيرا منذ طرحها منذ على موقع الفيديوهات «يوتيوب» خلال الأيام الماضية، والتي جاءت تحت عنوان «أنا من غيرك».