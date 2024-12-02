عرض فيلم «أقولك على سر» لـ جيهان الشماشرجي بدار الأوبرا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 02:13 مساءً - أعلن مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي للفيلم القصير عن عرض فيلم “أقولك على سر”، الذي كان مشاركًا في الدورة الماضية بالمهرجان.

فيلم أقولك على سر



وشارك فيلم “أقولك على سر” في العديد من المهرجانات الدولية الأخرى.

الفيلم بطولة جيهان الشماشرجي وصدقي صخر وبتوقيع المخرج محمد علوي، وذلك في إطار التعاون بين المهرجان ودار الأوبرا المصرية، ويعرض غدًا الثلاثاء الساعة 7 مساءً بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة.

جيهان الشماشرجي

وكانت الفنانة جيهان الشماشرجي قد تألقت في موسم رمضان 2024 بثلاثة أعمال فنية؛ أولها ظهورها كضيفة شرف في مسلسل "الحشاشين" مع النجم كريم عبد العزيز، حيث قدمت دور السلطانة.

أما في مسلسل "جودر" مع الفنان ياسر جلال فقدمت شخصية "شروق"، التي يتشابك مصيرها معه بشكل غير متوقع، وبسببه تتصاعد الأحداث.

كما قدمت دور "إنجي" في الجزء الثاني من مسلسل "كامل العدد"، مع شريف سلامة ودينا الشربيني، وإسعاد يونس، وميمي جمال، وآية سماحة، وإخراج خالد الحلفاوي.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.