مدبولي: مصر سددت 38.7 مليار دولار من الديون خلال 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 04:15 مساءً - اجتماع مجلس الوزراء اليوم، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الدولة المصرية سددت 38.7 مليار دولار من الديون المستحقة خلال عام 2024.

وأوضح رئيس الوزراء أن هذا المبلغ يشمل 7 مليارات دولار تم سدادها خلال شهري نوفمبر وديسمبر فقط، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يمثل تحديًا كبيرًا للدولة، ويؤكد التزام مصر الكامل بسداد جميع التزاماتها المالية في موعدها، دون تأخير أو تخلف.

كما أشار مدبولي إلى أن المبالغ المستحقة للسداد خلال العام المقبل 2025 ستكون أقل من العام الجاري، مما يعكس نجاح الدولة في تحسين إدارة الدين العام، ودعم الاستقرار المالي على المدى الطويل.

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