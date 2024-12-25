الرياضة - 04:51 - قبل اجتماع المركزي المصري.. «البنك الأهلي الكويتي» يطرح ودائع قصيرة بعائد متدرج - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 04:51 مساءً - أعلن البنك الأهلي الكويتي مصر عن طرح وديعة جديدة بالجنيه، بأجل يمتد لـ 3 شهور، ذات عائد شهري متدرج.

وذكر البنك الأهلي الكويتي أن سعر الفائدة على الوديعة في الشهر الأول يصل إلى 25%.

يأتي طرح الوديعة بأجل 3 شهور في البنك الأهلي الكويتي قبل يوم على بدء اجتماع لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري، والذي من المقرر أن يجري عقده غدا الخميس.

تميل أغلب التوقعات في الوقت الحالي إلى تثبيت سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي غدا، عند معدلات 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، وذلك للمرة السادسة على التوالي.