الصقر يكشف حقيقة التحقيق مع كهربا بسبب فيديو المشاجرة في الملهى الليلي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 02:20 مساءً - كشف أحمد حسن، لاعب الأهلي السابق والملقب بـ "الصقر"، عن رد فعل النادي الأهلي في أزمة اللاعب محمود عبد المنعم كهربا، وذلك بعد انتشار مقطع فيديو له، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للاعب كهربا وهو يشتبك مع أحد الأشخاص في ملهى ليلي.

حقيقة استدعاء كهربا للتحقيق

ونفى أحمد حسن ما أشيع عن استدعاء لاعب الأهلي كهربا، والتحقيق معه في واقعة فيديو مشاجرته مع أحد الأشخاص في أحد الملاهي الليلية.

حقيقة تحويل كهربا للتحقيق في الأهلي، كلمتك

وقال أحمد حسن عن واقعة فيديو كهربا المنتشر: " مصدر: الأهلي لم يحول كهربا للتحقيق بعد انتشار أزمته في فيديو.

وأكد المصدر أن محمد رمضان المدير الرياضي للنادي تواصل مع اللاعب، وتأكد أن الفيديو قديم ولا يستدعي تحويله للتحقيق أو توقيع عقوبة مالية ضده".

وانتشر، في الساعات الأخيرة الماضية، مقطع فيديو للاعب الأهلي محمود عبدالمنعم كهربا، يظهر فيه كهربا وهو يشتبك مع أحد الأشخاص في ملهى ليلي.

انتشار فيديو مشاجرة كهربا في الملهى الليلي

وكان خالد الغندور، في تصريحات ببرنامج "استاد المحور" المذاع عبر فضائية المحور، قد ذكر أن “النادي الأهلي قرر استدعاء محمود عبدالمنعم كهربا، للتحقيق معه في مشاجرة بينه وأحد الأشخاص في مكان غير معلوم يشاع من قبل البعض أنه ملهى ليلي”.

أزمة كهربا في الأهلي، كلمتك

وذكر مصدر بالنادي الأهلي أن المدير الرياضي للنادي محمد رمضان تواصل مع اللاعب، الذي أكد له أن الفيديو قديم منذ نحو عام، ولا يعلم سر انتشاره في هذا التوقيت."

وأكد المصدر أن محمد رمضان المدير الرياضي للأهلي تجاهل التحقيق في أمر الفيديو المنتشر، حيث فطن إلى أن انتشار المقطع في هذا التوقيت لإثارة الفتنة داخل الفريق".

كهربا يطلب الرحيل عن الأهلي في يناير

الجدير بالذكر أن لاعب الأهلي محمود كهربا طلب الرحيل عن النادي الأهلي بشكل رسمي خلال شهر يناير، ومع الانتقالات الشتوية، وذلك خلال حديث اللاعب مع محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي، عقب أزمة اللاعب مع الجماهير في مباراة شباب بلوزداد الجزائري الأخيرة.

كهربا يطلب الرحيل عن النادي الأهلي، كلمتك

حيث تسبب كهربا في أزمة بينه وبين جمهور النادي الأهلي، بسبب رفضه توجه لاعبي الأهلي للمدرجات وتقديم التحية للجمهور، بعد فوز الأهلي على بلوزداد الجزائري، بسبب توجيه الجمهور الانتقادات للاعبي الأهلي قبل المباراة، بسبب خسارة لاعبي الأهلي أمام باتشوكا.

وعلمت "كلمتك" أن اللاعب محمود كهربا لديه ثلاثة عروض لتصل بشكل رسمي قريبًا إلى النادي الأهلي، وهذه العروض التي يتلقاها النادي من أندية ليبية وقطرية وعراقية.



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