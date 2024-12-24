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مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. يارا السكري تنشر صورة جديدة مع أحمد العوضي - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. يارا السكري تنشر صورة جديدة مع أحمد العوضي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. يارا السكري تنشر صورة جديدة مع أحمد العوضي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 03:26 مساءً - تواصل الفنانة يارا السكري، الترويج لمشاركتها في مسلسل فهد البطل بالتعاون مع الفنان أحمد العوضي، اليوم الثلاثاء، وذلك استعدادا لعرضه ضمن مسلسلات رمضان 2025.

وشاركت يارا السكري، صورة من كواليس تصوير «فهد البطل» عبر حسابها على «إنستجرام»، وعلقت عليها: «آسيا وفهد، رمضان 2025.

تفاصيل مسلسل فهد البطل

مسلسل فهد البطل من بطولة أحمد العوضي ويشارك في البطولة عددًا من النجوم أبرزهم ميرنا نور الدين، نسرين أمين، عصام السقا، صفوة، أحمد عبد العزيز، صفاء الطوخي، عزت الزين، لوسي، كما جار التعاقد مع باقي أفراد العمل.

ومن المقرر أن يتكون مسلسل «فهد البطل» من 30 حلقة، وتدور أحداثه في إطار صعيدي شعبي، وهو من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي.

وأشار أحمد العوضي، في تصريحات لبرنامج «Arab Wood»، إلى نوعية العمل قائلا: «ميكس ما بين الشعبي والصعيدي بتركيبة مختلفة، المسلسل به العديد من المفاجآت التي تجعله أقوى من مسلسل «حق عرب»، الذي عرض في موسم رمضان الماضي».

آخر أعمال أحمد العوضي

وتألق أحمد العوضي في مارثون رمضان 2024 من خلال مسلسل حق عرب وحقق نجاح فني وجماهيري كبير.

مسلسل حق عرب بطولة الفنان أحمد العوضي إلى جانب كل من «دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، والطفل منذر مهران»، والعمل من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجي.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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