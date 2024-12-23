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راشد الفارس يحيي حفلا في الرياض 2 يناير المقبل - أخبار كلمتك

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راشد الفارس يحيي حفلا في الرياض 2 يناير المقبل - أخبار كلمتك

راشد الفارس يحيي حفلا في الرياض 2 يناير المقبل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 23 ديسمبر 2024 09:25 مساءً - يحيي الفنان السعودي راشد الفارس حفلا في العاصمة الرياض ضمن فعاليات موسم الرياض.

ويقام الحفل يوم 2 يناير المقبل على مسرح محمد عبده أرينا بالعاصمة الرياض.

حفلات موسم الرياض

ويقدم موسم الرياض في نسخته الخامسة عدد من الحفلات خلال هذه الفترة من بينها حفل المطربة نوال الكويتية يوم 26 ديسمبر الجاري.

ويقام حفل نوال الكويتية أيضا على مسرح محمد عبده أرينا ضمن فعاليات موسم الرياض، ومن المتوقع أن يشهد حضورا جماهيريا كبيرا.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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