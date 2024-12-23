راشد الفارس يحيي حفلا في الرياض 2 يناير المقبل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 23 ديسمبر 2024 09:25 مساءً - يحيي الفنان السعودي راشد الفارس حفلا في العاصمة الرياض ضمن فعاليات موسم الرياض.

ويقام الحفل يوم 2 يناير المقبل على مسرح محمد عبده أرينا بالعاصمة الرياض.

حفلات موسم الرياض

ويقدم موسم الرياض في نسخته الخامسة عدد من الحفلات خلال هذه الفترة من بينها حفل المطربة نوال الكويتية يوم 26 ديسمبر الجاري.

ويقام حفل نوال الكويتية أيضا على مسرح محمد عبده أرينا ضمن فعاليات موسم الرياض، ومن المتوقع أن يشهد حضورا جماهيريا كبيرا.

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