مشاهير العرب - تفاصيل مسلسل وتر حساس الحلقة 42.. صدمة للجمهور بعد حل لغز مقتل ليلى - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 02:21 مساءً - مسلسل وتر حساس.. أحداث شيقة توالت منذ عرض مسلسل وتر حساس، الذي جعلت الجماهير والمتابعين في حالة من الانتظار والتشوق وانتهت الحلقة الماضية بحل لغز مقتل ليلى.

تفاصيل مسلسل وترحساس الحلقة 42

بدأت المواجهة بين الثلاثي «بيبو وسلمي ورسيد»، فأخبر بيبو سلمى ورشيد بكل التفاصيل التي حدثت في يوم مقتل ليلى، وقال إنها خلال وجودهما في المستشفى توصلت ليلى إلى أن زوجها مازن موجود في شقتهما التي لا يسكنان بها، وهو الأمر الذي جعلها تشك في أنه يخونها وأصرت على أن تذهب للشقة، ما جعل بيبو يرفض تركها بمفردها وذهب معها.

وحاول بيبو خلال تواجدهما في الطريق للشقة أن يقنع ليلى بأن مازن يحبها ولا يخونها وأن يجلسا سويا في كافيه ولا يذهبا للمنزل وبالفعل وافقت وجلسا في كافيه وحاول تهدئتها ولكنها عادت مجددا ترغب في الذهاب للمنزل لتتأكد من خيانته لها وبالفعل تحركا تجاه الشقة.

وحكى بيبو لسلمى ورشيد ماذا حدث يوم مقتلها، ليلى اكتشفت خيانة زوجها مازن، مع رغدة، وذهبت إلى المنزل لتجدهما معا في غرفة النوم لتطلب الطلاق وتدخل بيبو ليضربه مازن ضربا مبرحا وحاولت ليلى التدخل لفض النزاع بينهما فدفعها مازن بقوة وسقطت على رأسها وفارقت الحياة ثم قلب الحقيقة.

وعندما وصلت ليلى إلى الشقة لتكتشف خيانة مازن وتجده مع رغدة التي تجسد شخصيتها الفنانة هيدي كرم في غرفة النوم، وطلبت منه الطلاق على الفور، وحاول هو تهدأتها وتدخل بيبو لحل الأمر بينهما، ولكنه تعدى عليه بالضرب وخلال تدخل ليلى لتنقذ بيبو دفعها لتقع وتفارق الحياة.

أبطال مسلسل وتر حساس

مسلسل وترحساس مكون من 45 حلقة ويعرض على قناة On ويقوم ببطولته كل من: صبا مبارك، محمد علاء، إنجى المقدم، هيدى كرم، لطيفة فهمى، هاجر عفيفى، أحمد جمال سعيد، جنا الأشقر، تميم عبده، محمد العمروسى، شريف الشعشاعى، تقى حسام، محمد على رزق، صالح عبد النبى، عزوز عادل، كريم العمرى، نورا مهدى، مينا نبيل، ميرنا نديم، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.