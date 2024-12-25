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مشاهير العرب - طرح البوستر التشويقي لفيلم «من أيام الجيزة» استعدادا لعرضه.. «صورة» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - طرح البوستر التشويقي لفيلم «من أيام الجيزة» استعدادا لعرضه.. «صورة» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - طرح البوستر التشويقي لفيلم «من أيام الجيزة» استعدادا لعرضه.. «صورة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 02:21 مساءً - أطلقت الشركة المنتجة لفيلم «من أيام الجيزة» بطولة إياد نصار، البوستر التشويقي عبر حسابها بموقع «إنستجرام»، اليوم الأربعاء، وذلك استعدادا لانطلاقته بدور العرض السينمائية خلال الفترة المقبلة.

وكشف البوستر التشويقي عن ملامح فيلم «من أيام الجيزة»، عن حيث ظهر أتوبيس على طريق الأهرامات تتطاير منه الدولارات، وعلقت الشركة المنتجة عليه قائلة: «قريبًا جدًا، من أيام الجيزة».

فيلم من أيام الجيزة

ومن المفترض، أن يشارك في فيلم «من أيام الجيزة» عدد كبير من النجوم، أبرزهم، إياد نصار، حاتم صلاح، اية سماحة، عمرو عبد الجليل، محمد لطفي، وعدد من ضيوف الشرف منهم الفنان محمد ممدوح، والفنانة ميمي جمال.

وانتهى مخرج الفيلم، مرقس عادل منذ أيام من تصوير الفيلم، ولم يتم الكشف عن موعد عرضه تجاريًا، وتدور أحداث الفيلم في شوارع محافظة الجيزة، حيث يتناول الفروقات بين المناطق الشعبية، والمناطق السكنية الفاخرة داخل مدينة الجيزة.

إياد نصار يكشف عن تفاصيل «من أيام الجيزة»

وفي وقت سابق، أوضح الفنان «إياد نصار» تفاصيل فيلم جديد يقوم ببطولته، وهو حاليا في مرحلة الاتفاق مع باقي الأبطال، تحت إشراف المخرج مرقس عادل.

قال إياد نصار في برنامج ON Set المذاع عبر قناة ONخلال استضافته: "الفيلم فيه كوميديا لكن مش من ناحية الدور الذي ألعبه".

وقال أيضا:"يفترض إن في تركيبة بيني كممثل تراجيدي جاد وبين الممثل أمامي والمفروض يكون كوميدي، وحاليا لا نزال في مرحلة الاتفاقات".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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