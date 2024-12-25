مشاهير العرب - كلمات أغنية برج الثور.. محمد رمضان يُجيب على سؤال الـ 5 ملايين جنيه - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 01:26 مساءً - أثار الفنان محمد رمضان حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب إعلانه عن مسابقة للجمهور تصل جائزتها إلى 5 ملايين جنيه، لمن يستطيع تخمين اسم أغنيته القادمة.

مسابقة محمد رمضان

وكشف الفنان محمد رمضان عن تفاصيل المسابقة التى أعلن عنها خلال الأيام الماضية، عبر حسابه على موقع «فيس بوك» والتى أوعلن من خلالها عن جائزة تصل 5 ملايين جنيه لمن يتمكن من معرفة اسم أغنيته الجديدة.

وقرر رمضان أن يسهل الاسم على جمهوره مؤكدا أنها اسمها مقتبس من أغانيه برج الثور، وأغنية كبير بلد.

تفاصيل مسابقة محمد رمضان

وكتب محمد رمضان عبر حسابه بموقع فيسبوك: «سؤال الخمسة مليون جنيه باقي يومين اسم أغنيتي القادمة موجود في أغنية من الاتنين دول برج الثور وكبير بلد»

كليب برج الثور لـ محمد رمضان

وطرح الفنان محمد رمضان، كليبه الجديد الذي يحمل اسم «برج الثور» بالتعاون مع النجم العالمي أفرو بي، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، بعد فترة من الترويج له.

أغنية «برج الثور» من كلمات محمد رمضان وأحمد ديزل، وتوزيع إيهاب كلوبيكس، والفيديو كليب من إخراج ليلى غالب، و تأتي بالتعاون بين محمد رمضان والرابر أفرو بي، وهي من إخراج ليلي غالب، ومن كلمات محمد رمضان وأحمد ديزل، وألحان وتوزيع ديزل.

تسلط الأغنية الضوء على شخصية قوية ومستقلة، وتحمل مزيجًا من الإيقاعات الحديثة والكلمات الجريئة، كما تعبّر عن سمات مواليد برج الثور مثل الثبات والإصرار، لكنها تقدمها بأسلوب مرح ومعاصر.