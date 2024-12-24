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بطريقة احترافية، إحباط تهريب كمية من المواد المخدرة بحوزة راكبين بمطار الغردقة (صور) - أخبار كلمتك

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بطريقة احترافية، إحباط تهريب كمية من المواد المخدرة بحوزة راكبين بمطار الغردقة (صور) - أخبار كلمتك

بطريقة احترافية، إحباط تهريب كمية من المواد المخدرة بحوزة راكبين بمطار الغردقة (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 12:20 صباحاً - تمكن رجال الجمارك مطار الغردقة الدولى برئاسة جابر محمد موسى مدير عام الإدارة العامة لجمارك الغردقة من ضبط محاولتي تهريب كمية من المواد المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ وقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ وقانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥.

 

بطريقة احترافية.. إحباط تهريب كمية من المواد المخدرة بحوزة راكبين بمطار الغردقة

ففي أثناء إنهاء اجراءات تفتيش الركاب القادمين من الخارج تم ضبط 14 شريطًا بكل شريط 10 أقراص باجمالي 140 قرصًا من عقار الترامادول المخدر بحوزة راكب نمساوى مخبأة بطريقة احترافية، وكذلك ضبط كمية من نبات الماريجوانا المخدر وأجهزة تدخين إلكترونية تحتوي على سوائل مخدرة بحوزة راكب بلجيكي الجنسية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المشتبه بهما، وتحرير محضرى ضبط بالواقعتين، وجارٍ استكمال التحقيقات.
 

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تأتي هذه الضبطيات في إطار جهود مصلحة الجمارك المستمرة لمكافحة تهريب المخدرات وحماية المجتمع من أخطارها.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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