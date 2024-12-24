بالقاهرة والمحافظات.. مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 12:06 صباحاً - مواقيت الصلاة.. الكثير من المسلمين يبحثون يوميا عن مواقيت الصلاة، حرصا منهم على تأدية كل صلاة في وقتها، وتنظيم مواعيد يومهم حسب مواقيت الصلاة، الأمر الذي يجعلنا نعرض لكم في السطور التالية مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، وفقا للهيئة العامة المصرية للمساحة.

مواقيت الصلاة في مصر

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مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024

مواقيت الصلاة في محافظة القـاهـرة

- يرفع أذان صلاة الفجر اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، الموافق 22 جمادى الثانية 1446 في محافظة القـاهـرة، الساعة 5:15 ص

- يرفع أذان صلاة الظهر اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، الموافق 22 جمادى الثانية 1446، في محافظة القـاهـرة، الساعة 11:54 م

- يرفع أذان صلاة العصر اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، الموافق 22 جمادى الثانية 1446، في محافظة القـاهـرة، الساعة 2:42 م

- يرفع أذان صلاة المغرب اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، الموافق 22 جمادى الثانية 1446، في محافظة القـاهـرة، الساعة 5:1 م

- يرفع أذان صلاة العشاء اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، الموافق 22 جمادى الثانية 1446، في محافظة القـاهـرة، الساعة 6:24 م

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

- يرفع أذان صلاة الفجر اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، الموافق 22 جمادى الثانية 1446، في محافظة المنصورة، الساعة 5:22 ص

- يرفع أذان صلاة الظهر اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، الموافق 22 جمادى الثانية 1446، في محافظة الإسكندرية، الساعة 12:0 م

- يرفع أذان صلاة العصر اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، الموافق 22 جمادى الثانية 1446، في محافظة الإسكندرية، الساعة 2:45 م

- يرفع أذان صلاة المغرب اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، الموافق 22 جمادى الثانية 1446، في محافظة الإسكندرية، الساعة 5:3 م

- يرفع أذان صلاة العشاء اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، الموافق 22 جمادى الثانية 1446، في محافظة الإسكندرية، الساعة 6:27 م

مواقيت الصلاة في مدينة طنطــا

- يرفع أذان صلاة الفجر اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، الموافق 22 جمادى الثانية 1446، في محافظة طنطــا، الساعة 5:17 ص

- يرفع أذان صلاة الظهر اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، الموافق 22 جمادى الثانية 1446، في محافظة طنطــا، الساعة 11:55 م

- يرفع أذان صلاة العصر اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، الموافق 22 جمادى الثانية 1446، في محافظة طنطــا، الساعة 2:42 م

- يرفع أذان صلاة المغرب اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، الموافق 22 جمادى الثانية 1446، في محافظة طنطــا، الساعة 5:0 م

- يرفع أذان صلاة العشاء اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، الموافق 22 جمادى الثانية 1446، في محافظة طنطــا، الساعة 6:24 م

مواقيت الصلاة في مدينة المنصورة

- يرفع أذان صلاة الفجر اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، الموافق 22 جمادى الثانية 1446، في محافظة المنصورة، الساعة 5:16 ص

- يرفع أذان صلاة الظهر اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، الموافق 22 جمادى الثانية 1446، في محافظة المنصورة، الساعة 11:54 م

- يرفع أذان صلاة العصر اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، الموافق 22 جمادى الثانية 1446، في محافظة المنصورة، الساعة 2:40 م

- يرفع أذان صلاة المغرب اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، الموافق 22 جمادى الثانية 1446، في محافظة المنصورة، الساعة 4:58 م

- يرفع أذان صلاة العشاء اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، الموافق 22 جمادى الثانية 1446، في محافظة المنصورة، الساعة 6:22 م