الرياضة - 03:01 - المركزي المصري: 23.7 مليار دولار تحويلات المصريين العاملين بالخارج أول 10 أشهر في 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 03:01 مساءً - قال البنك «المركزي» المصري إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج أول 10 أشهر بالعام 2024، بلغت قيمتها 23.7 مليار دولار، بنسبة نمو 45.3%، مقارنة بـ16.3 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

وأوضح المركزي المصري أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج شهدت قفزات متتالية عقب الإجراءات الإصلاحية في مارس 2024، لترتفع في أكتوبر 2024 بنسبة 68.4%، لتصل إلى 2.9 مليار دولار، مقابل 1.7 مليار دولار في شهر أكتوبر من العام الماضي.

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تحويلات المصريين العاملين بالخارج

وأضاف البنك المركزي، شهدت التحويلات خلال الفترة «يوليو - أكتوبر» 2024، ارتفاعاً بمعدل 80% لتصل إلى 11.2 مليار دولار، مقابل نحو 6.2 مليار دولار خلال نفس الفترة المحددة بالعام الماضي.

توقع بنك ستاندرد تشارترد في مذكرة أصدرها سابقاً أن ينمو متوسط تحويلات المصريين العاملين بالخارج في العام 2025 لما بين 2 - 3 - 5 مليار دولار شهريا.