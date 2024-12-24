الرياضة - 03:01 - الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتهنئة وحضور احتفالات عيد الميلاد المجيد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 03:01 مساءً - أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، السادة أمناء رئاسة الجمهورية للتهنئة وحضور احتفالات الطوائف المسيحية التي تحتفل بعيد الميلاد المجيد وهم: عبد العزيز الشريف إلى طائفة الأقباط الكاثوليك، حسام زعتر إلى طائفة السريان الأرثوذكس، محمد رضا إلى طائفة الأرمن الكاثوليك، محمد مختار إلى الكنيسة الأسقفية، محمد عاطف إلى طائفة الروم الكاثوليك.

كما أوفد الرئيس السيسي، اللواءات للتهنئة وحضور احتفالات الطوائف المسيحية التي تحتفل بعيد الميلاد المجيد وهم: لواء شرطة ضياء الدين فتحي عبد الحميد محمد إلى طائفة السريان الكاثوليك، لواء شرطة ولاء فكري على محمد إلى طائفة الموارنة الكاثوليك، لواء شرطة حسام الدين على مصطفى حنفى إلى طائفة الكلدان الكاثوليك، لواء شرطة وائل حسن عبد العظيم حسينى إلى طائفة اللاتين الكاثوليك.