أحضان وقبلات على ريد كاربت العرض الخاص لفيلم "آخر الخط" (فيديو) - أخبار كلمتك

أحضان وقبلات على ريد كاربت العرض الخاص لفيلم "آخر الخط" (فيديو) - أخبار كلمتك

تباين أسعار اللحوم في الأسواق اليوم 23/12/2024 - أخبار كلمتك

تباين أسعار اللحوم في الأسواق اليوم 23/12/2024 - أخبار كلمتك

فيفا يعتمد إطارا تنظيميا مؤقتا بشأن انتقالات اللاعبين - أخبار كلمتك

فيفا يعتمد إطارا تنظيميا مؤقتا بشأن انتقالات اللاعبين - أخبار كلمتك

وزير السياحة: نتوقع وصول عدد السائحين إلى 15 مليوناً و300 ألف نهاية 2024 - أخبار كلمتك

وزير السياحة: نتوقع وصول عدد السائحين إلى 15 مليوناً و300 ألف نهاية 2024 - أخبار كلمتك

تفاصيل إحراق شجرة الكريسماس في سوريا على يد مسلحون من الشيشان (فيديو) - أخبار كلمتك

تفاصيل إحراق شجرة الكريسماس في سوريا على يد مسلحون من الشيشان (فيديو) - أخبار كلمتك

دنيا سمير غانم تستعد لعرض مسرحية "مكسرة الدنيا" بالرياض - أخبار كلمتك

دنيا سمير غانم تستعد لعرض مسرحية "مكسرة الدنيا" بالرياض - أخبار كلمتك

غزل المحلة يبدأ تدريباته استعدادا لمواجهة سموحة في الدوري الممتاز (صور) - أخبار كلمتك

غزل المحلة يبدأ تدريباته استعدادا لمواجهة سموحة في الدوري الممتاز (صور) - أخبار كلمتك

كرة السلة، الاتحاد السكندري يهزم الأهلي في ذهاب نهائي دوري المرتبط - أخبار كلمتك

كرة السلة، الاتحاد السكندري يهزم الأهلي في ذهاب نهائي دوري المرتبط - أخبار كلمتك

شباب المحلة 2009 يهزم برما 5-0 في دوري منطقة الغربية - أخبار كلمتك

شباب المحلة 2009 يهزم برما 5-0 في دوري منطقة الغربية - أخبار كلمتك

سعر الألومنيوم في السوق اليوم الإثنين 23/12/2024 - أخبار كلمتك

سعر الألومنيوم في السوق اليوم الإثنين 23/12/2024 - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

«كان رمزا وطنيا ونائبا شريفا».. مصطفى بكري ناعيا جبالي المراغي رئيس اتحاد عمال مصر الأسبق - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
«كان رمزا وطنيا ونائبا شريفا».. مصطفى بكري ناعيا جبالي المراغي رئيس اتحاد عمال مصر الأسبق - أخبار كلمتك

«كان رمزا وطنيا ونائبا شريفا».. مصطفى بكري ناعيا جبالي المراغي رئيس اتحاد عمال مصر الأسبق - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 23 ديسمبر 2024 10:31 مساءً - نعى الإعلامي مصطفى بكري، جبالي المراغي، عضو مجلس النواب السابق، ورئيس لجنة القوى العاملة بالمجلس، رئيس اتحاد عمال مصر الأسبق، الذي وافته المنية اليوم.

وكتب مصطفى بكري، في منشور على صفحته الرسمية فيسبوك: «رحل الأخ والصديق النائب السابق جبالي المراغي رئيس اتحاد عمال مصر الأسبق، كان رمزا وطنيا، وقيادة عمالية ونائبا برلمانيا شريفا.. دافع عن قضايا العمال وحقوقهم، وكان من المشاركين في ثورة 30 يونيو ومن الذين دعموا أمن واستقرار الوطن من خلال المؤتمرات العمالية التي كان يعقدها في كافة أنحاء البلاد.. رحم الله فقيدنا الغالي وألهم أسرته الصبر والسلوان».

اقرأ أيضاً
وزير العمل ينعى جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر

وفاة جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 بمحافظة القاهرة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق