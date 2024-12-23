«كان رمزا وطنيا ونائبا شريفا».. مصطفى بكري ناعيا جبالي المراغي رئيس اتحاد عمال مصر الأسبق - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 23 ديسمبر 2024 10:31 مساءً - نعى الإعلامي مصطفى بكري، جبالي المراغي، عضو مجلس النواب السابق، ورئيس لجنة القوى العاملة بالمجلس، رئيس اتحاد عمال مصر الأسبق، الذي وافته المنية اليوم.

وكتب مصطفى بكري، في منشور على صفحته الرسمية فيسبوك: «رحل الأخ والصديق النائب السابق جبالي المراغي رئيس اتحاد عمال مصر الأسبق، كان رمزا وطنيا، وقيادة عمالية ونائبا برلمانيا شريفا.. دافع عن قضايا العمال وحقوقهم، وكان من المشاركين في ثورة 30 يونيو ومن الذين دعموا أمن واستقرار الوطن من خلال المؤتمرات العمالية التي كان يعقدها في كافة أنحاء البلاد.. رحم الله فقيدنا الغالي وألهم أسرته الصبر والسلوان».