مستشار في الحكومة الشرعية يتحدث عن أسوأ أزمة إنسانية في العالم سببها هؤلاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 23 ديسمبر 2024 10:22 مساءً - كلمتك: خاص
أكد مستشار وزير الإعلام في الحكومة الشرعية فهد طالب الشرفي ان مليشيا الحوثي تسببت باسوأ أزمة إنسانية
وقال الشرفي في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:
حروب الحوثيين الطائفية والعبثية التدميرية ومنهجهم الإرهابي العنصري المتخلف ونهبهم للموارد والمقدرات العامة والخاصة تسببت في أسوأ أزمة إنسانية في العالم
وتابع بالقول:هؤلاء لا يمثلون إلا أنفسهم وأجندات اسيادهم في طهران ولا يمثلون اليمن اطلاقاً ومن العبث تأخير معركة مواجهتهم !!
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