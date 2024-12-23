مستشار في الحكومة الشرعية يتحدث عن أسوأ أزمة إنسانية في العالم سببها هؤلاء - أخبار كلمتك

أكد مستشار وزير الإعلام في الحكومة الشرعية فهد طالب الشرفي ان مليشيا الحوثي تسببت باسوأ أزمة إنسانية



وقال الشرفي في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:



‏حروب الحوثيين الطائفية والعبثية التدميرية ومنهجهم الإرهابي العنصري المتخلف ونهبهم للموارد والمقدرات العامة والخاصة تسببت في أسوأ أزمة إنسانية في العالم

وتابع بالقول:هؤلاء لا يمثلون إلا أنفسهم وأجندات اسيادهم في طهران ولا يمثلون اليمن اطلاقاً ومن العبث تأخير معركة مواجهتهم !!