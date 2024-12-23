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مستشار في الحكومة الشرعية يتحدث عن أسوأ أزمة إنسانية في العالم سببها هؤلاء - أخبار كلمتك

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مستشار في الحكومة الشرعية يتحدث عن أسوأ أزمة إنسانية في العالم سببها هؤلاء - أخبار كلمتك

مستشار في الحكومة الشرعية يتحدث عن أسوأ أزمة إنسانية في العالم سببها هؤلاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 23 ديسمبر 2024 10:22 مساءً - كلمتك: خاص

 

أكد مستشار وزير الإعلام في الحكومة الشرعية فهد طالب الشرفي ان مليشيا الحوثي تسببت باسوأ أزمة إنسانية


وقال الشرفي في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:


‏حروب الحوثيين الطائفية والعبثية التدميرية ومنهجهم الإرهابي العنصري المتخلف ونهبهم للموارد والمقدرات العامة والخاصة تسببت في أسوأ أزمة إنسانية في العالم
وتابع بالقول:هؤلاء لا يمثلون إلا أنفسهم وأجندات اسيادهم في طهران ولا يمثلون اليمن اطلاقاً ومن العبث تأخير معركة مواجهتهم !!

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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