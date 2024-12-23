مشاهير العرب - محمد صبحي: الثقافة والفن لهما دور كبير في رفع مستوى الوعي لدى الأفراد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 23 ديسمبر 2024 10:21 مساءً - أكد الفنان محمد صبحي على دور الثقافة والفن في رفع مستوى الوعي لدى الأفراد، مشيرا إلى أن الثقافة ليست مجرد ترفيه، بل هي أساس بناء الإنسان القادر على التفكير، لافتا إلى أن الثقافة تساهم في تشكيل القيم والمبادئ.

جاء ذلك خلال ندوة نظمها نادي سموحة الرياضي، اليوم الإثنين، للفنان الكبير تحت عنوان «الفن والثقافة وبناء الإنسان»، والتي تم خلالها مناقشة أهمية الثقافة في تشكيل الهوية الإنسانية وبناء المجتمعات.

وأضاف صبحي أن الفنون تسهم في تنمية الوعي الثقافي لدى الأجيال القادمة، وتساعدهم على مواجهة التحديات التي قد تعترض طريقهم.

وأشار إلى أن الفن رسالة ولغة تعبر عن مشاعرنا وتجاربنا، من خلال المسرح والسينما، لبناء جسور التواصل بين الثقافات المختلفة.

وشهدت الندوة تفاعلا من الحضور، كما قامت إدارة النادي بتكريم الفنان محمد صبحي تقديراً لمسيرته الفنية.