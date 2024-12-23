أحضان وقبلات على ريد كاربت العرض الخاص لفيلم "آخر الخط" (فيديو) - أخبار كلمتك

أحضان وقبلات على ريد كاربت العرض الخاص لفيلم "آخر الخط" (فيديو) - أخبار كلمتك

تباين أسعار اللحوم في الأسواق اليوم 23/12/2024 - أخبار كلمتك

تباين أسعار اللحوم في الأسواق اليوم 23/12/2024 - أخبار كلمتك

فيفا يعتمد إطارا تنظيميا مؤقتا بشأن انتقالات اللاعبين - أخبار كلمتك

فيفا يعتمد إطارا تنظيميا مؤقتا بشأن انتقالات اللاعبين - أخبار كلمتك

وزير السياحة: نتوقع وصول عدد السائحين إلى 15 مليوناً و300 ألف نهاية 2024 - أخبار كلمتك

وزير السياحة: نتوقع وصول عدد السائحين إلى 15 مليوناً و300 ألف نهاية 2024 - أخبار كلمتك

تفاصيل إحراق شجرة الكريسماس في سوريا على يد مسلحون من الشيشان (فيديو) - أخبار كلمتك

تفاصيل إحراق شجرة الكريسماس في سوريا على يد مسلحون من الشيشان (فيديو) - أخبار كلمتك

دنيا سمير غانم تستعد لعرض مسرحية "مكسرة الدنيا" بالرياض - أخبار كلمتك

دنيا سمير غانم تستعد لعرض مسرحية "مكسرة الدنيا" بالرياض - أخبار كلمتك

غزل المحلة يبدأ تدريباته استعدادا لمواجهة سموحة في الدوري الممتاز (صور) - أخبار كلمتك

غزل المحلة يبدأ تدريباته استعدادا لمواجهة سموحة في الدوري الممتاز (صور) - أخبار كلمتك

كرة السلة، الاتحاد السكندري يهزم الأهلي في ذهاب نهائي دوري المرتبط - أخبار كلمتك

كرة السلة، الاتحاد السكندري يهزم الأهلي في ذهاب نهائي دوري المرتبط - أخبار كلمتك

شباب المحلة 2009 يهزم برما 5-0 في دوري منطقة الغربية - أخبار كلمتك

شباب المحلة 2009 يهزم برما 5-0 في دوري منطقة الغربية - أخبار كلمتك

سعر الألومنيوم في السوق اليوم الإثنين 23/12/2024 - أخبار كلمتك

سعر الألومنيوم في السوق اليوم الإثنين 23/12/2024 - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - محمد صبحي: الثقافة والفن لهما دور كبير في رفع مستوى الوعي لدى الأفراد - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - محمد صبحي: الثقافة والفن لهما دور كبير في رفع مستوى الوعي لدى الأفراد - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - محمد صبحي: الثقافة والفن لهما دور كبير في رفع مستوى الوعي لدى الأفراد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 23 ديسمبر 2024 10:21 مساءً - أكد الفنان محمد صبحي على دور الثقافة والفن في رفع مستوى الوعي لدى الأفراد، مشيرا إلى أن الثقافة ليست مجرد ترفيه، بل هي أساس بناء الإنسان القادر على التفكير، لافتا إلى أن الثقافة تساهم في تشكيل القيم والمبادئ.

جاء ذلك خلال ندوة نظمها نادي سموحة الرياضي، اليوم الإثنين، للفنان الكبير تحت عنوان «الفن والثقافة وبناء الإنسان»، والتي تم خلالها مناقشة أهمية الثقافة في تشكيل الهوية الإنسانية وبناء المجتمعات.

وأضاف صبحي أن الفنون تسهم في تنمية الوعي الثقافي لدى الأجيال القادمة، وتساعدهم على مواجهة التحديات التي قد تعترض طريقهم.

وأشار إلى أن الفن رسالة ولغة تعبر عن مشاعرنا وتجاربنا، من خلال المسرح والسينما، لبناء جسور التواصل بين الثقافات المختلفة.

وشهدت الندوة تفاعلا من الحضور، كما قامت إدارة النادي بتكريم الفنان محمد صبحي تقديراً لمسيرته الفنية.

اقرأ أيضاً
أشعر بالخسارة والفقدان.. محمد صبحي يعرب عن حزنه الكبير بـ وفاة نبيل الحلفاوي

محمد صبحي يدعم عمر زهران في محنته: «رجل محترم.. وصديق وفي»

محمد صبحي: عواد نجح بجدارة في قيادة الزمالك لحصد السوبر الإفريقي

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

مشاهير العرب - بعد تعافيها من الأزمة الصحية.. مي عز الدين تعود لتصوير مسلسل «الحب كله» - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق