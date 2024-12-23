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إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال في مخيم قلنديا واعتقال 20 آخرين (فيديو) - أخبار كلمتك

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إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال في مخيم قلنديا واعتقال 20 آخرين (فيديو) - أخبار كلمتك

إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال في مخيم قلنديا واعتقال 20 آخرين (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 23 ديسمبر 2024 07:11 صباحاً - أصيب 3 أشخاص برصاص القوات الإسرائيلية خلال اقتحامها مخيم قلنديا شمال مدينة القدس، وفق ما أفادت وسائل إعلام فلسطينية.

وقالت مصادر محلية إن القوات الإسرائيلية شنت حملة اعتقالات ومداهمات في بلدة تقوع شرق مدينة بيت لحم، مشيرة إلى أنها اعتقلت 20 فلسطينيا في البلدة.

واعتقلت القوات الإسرائيلية شابين خلال اقتحامها مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية.

واقتحمت القوات الإسرائيلية مخيم الفوار جنوب مدينة الخليل، واعتقلت عددا كبيرا من المواطنين بينهم أطفال وفق ما أفادت وكالة "شهاب".

كما اقتحمت القوات الإسرائيلية فجر الإثنين قرية كفر قليل شرق مدينة نابلس، واقتحمت آليات عسكرية إسرائيلية حي البالوع في مدينة البيرة وسط الضفة الغربية.

هذا ووسع الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية بالضفة الغربية التي أسفرت عن مقتل مئات الفلسطينيين وإصابة الآلاف وفق معطيات رسمية فلسطينية، وذلك تزامنا مع حربه على قطاع غزة المتواصلة منذ أكثر من عام.

وفيما يواصل الجيش الإسرائيلي اقتحاماته، يستمر المستوطنون في اعتداءاتهم على الفلسطينيين في مختلف مناطق الضفة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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