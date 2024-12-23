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تستمر لمدة 72 ساعة.. خريطة سقوط الأمطار اليوم الاثنين 23 ديسمبر - أخبار كلمتك

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تستمر لمدة 72 ساعة.. خريطة سقوط الأمطار اليوم الاثنين 23 ديسمبر - أخبار كلمتك

تستمر لمدة 72 ساعة.. خريطة سقوط الأمطار اليوم الاثنين 23 ديسمبر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 23 ديسمبر 2024 11:20 صباحاً - الطقس.. حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من حالة الطقس اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2024، كاشفة عن أماكن سقوط الأمطار.

حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، متوقعة انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير لتسجل 4 درجات على شمال الصعيد.

حالة الطقس
الطقس

حالة الطقس في الساعات القادمة

وأضافت الأرصاد بإن البلاد تعرض لمجموعة من الظواهر الجوية خلال الساعات القادمة، والتي تتمثل في اضطراب حركة الملاحة البحرية، مع نشاط حركة الرياح، بداية من اليوم الاثنين 23 ديسمبر وتستمر حتى يوم الأربعاء المقبل.

اضطراب حركة الملاحة البحرية

وتصل سرعة الرياح إلى 60 كيلومترا في الساعة، مع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، وتكوّن الشبورة المائية خلال الصباح الباكر على معظم الأنحاء.

خريطة سقوط الأمطار اليوم الاثنين

وأوضحت أرصاد خريطة سقوط الأمطار اليوم الاثنين، متوقعة أن تشهد مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري سقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة.

حالة الطقس اليوم
سقوط أمطار

حالة الطقس اليوم

وتوقعت هيئة الأرصاد، حالة الطقس اليوم، مشيرة إلى أنه يسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الطقس في الساعات المقبلة
حالة الطقس

إما عن حالة الطقس ليلاً، تنخفض درجات الحرارة ليسود طقس بارد في فترات الليل على أغلب الأنحاء، شديد البرودة يصل إلى حد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

درجات الحرارة اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2024

درجات الحرارة اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2024
المدن/ المحافظات العظمى الصغرى
القاهرة 20 12
العاصمة الإدارية 20 11
6 أكتوبر 21 11
بنها 20 12
دمنهور 19 11
وادي النطرون 21 11
كفر الشيخ 20 12
المنصورة 20 12
الزقازيق 21 12
شبين الكوم 20 12
طنطا 20 12
دمياط 20 16
بورسعيد 20 12
الإسماعيلية 21 10
السويس 21 11
العريش 21 10
رفح 19 09
رأس سدر 22 10
نخل 20 04
كاترين 14 03
الطور 23 13
طابا 19 07
شرم الشيخ 23 16
الإسكندرية 21 12
العلمين 20 11
مطروح 20 10
السلوم 19 09
سيوة 17 09
رأس غارب 23 14
الغردقة 24 14
سفاجا 23 15
مرسى علم 24 15
شلاتين 25 18
حلايب 23 19
أبو رماد 24 18
رأس حدربة 25 19
الفيوم 21 07
بني سويف 21 08
المنيا 20 06
أسيوط 20 05
سوهاج 22 08
قنا 24 10
الأقصر 24 10
أسوان 24 09
الوادي الجديد 22 09
أبو سمبل 24 12

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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