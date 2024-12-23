وزير الري يبحث مع رئيس الوطنية للمقاولات مشروعات التعاون المشتركة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 23 ديسمبر 2024 11:20 صباحاً - بحث الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، مع رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية عصام جلال، عددا من مشروعات التعاون المشتركة بين الوزارة والشركة.

وناقش اللقاء، موقف تنفيذ مأخذي رقم 10 و24 على ترعة الشيخ جابر ضمن أعمال مشروع تنمية شمال سيناء، حيث أكد وزير الري أهمية الإسراع في الانتهاء من أعمال التنفيذ تمهيدا لاستلامها قبل منتصف العام المقبل، بما يُمكن من تحقيق الاستفادة من فرعي 10 و24 في مجال الاستصلاح الزراعي.

واستعرض اللقاء، موقف أعمال صيانة وإحلال محطات الرفع، والتي يتم تنفيذها من خلال مصلحة الميكانيكا والكهرباء، حيث وجه الدكتور سويلم بدراسة التعاون مع الشركات المتخصصة لتنفيذ أعمال الصيانة والتشغيل المطلوبة للمحطات بأعلى مستوى من الكفاءة، بما يحقق تشغيل هذه المحطات بكفاءة باعتبارها عنصرا مهما من عناصر المنظومة المائية في مصر.

كما استعرض اللقاء، الموقف التنفيذي لمشروع تنمية جنوب الوادي، حيث تم التأكيد على استمرار التنسيق المشترك بين وزارة الري وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية لإنهاء كافة الأعمال المطلوبة، طبقا للبرامج الزمنية المقررة.

وتم خلال اللقاء استعراض موقف أعمال الحماية من أخطار السيول والجاري تنفيذها على مخر سيل أبوسلطان بمحافظة الإسماعيلية، حيث وجه الوزير بسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال والالتزام بمعدلات التنفيذ المقررة.

كما تم مناقشة موقف أعمال التطوير الجاري تنفيذها، والتي تستهدف رفع كفاءة شبكة الري والصرف بمنطقة أنشاص في مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، بما ينعكس على خدمة الأراضي الزراعية بالمنطقة، وتم أيضا مناقشة موقف أعمال التغطيات الجارية على مخر مصرف سيل أسوان في الجزء المار داخل الكتلة السكنية بمحافظة أسوان، حيث أكد وزير الري أهمية الاستمرار في متابعة الأعمال المنفذة للانتهاء منها طبقا للبرنامج الزمني المقرر.