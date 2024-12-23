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توقيع بروتوكول تعاون بين مصر للطيران والمعهد الفرنسي بمصر - أخبار كلمتك

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توقيع بروتوكول تعاون بين مصر للطيران والمعهد الفرنسي بمصر - أخبار كلمتك

توقيع بروتوكول تعاون بين مصر للطيران والمعهد الفرنسي بمصر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 23 ديسمبر 2024 11:20 صباحاً - وقعت شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، بروتوكول تعاون مع المعهد الفرنسي بمصر يتضمن حصول كل من الطرفين على مجموعة من المميزات التي تعود بالمنفعة المتبادلة لكل منهما، وشهد مراسم التوقيع الطيار محمد عليان رئيس مجلس إدراة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، ووقع البروتوكول عن مصر للطيران، عمرو عدوي رئيس قطاع الشئون التجارية، وعن الجانب الفرنسي، ديفيد سادوليه المستشار الثقافي الفرنسي بالقاهرة.

ومن جانبه قال الطيار محمد عليان، إن الاتفاقية تأتي توطيداً لأواصر التعاون المستمر والفعال بين مصر وفرنسا والممتد لسنوات طويلة في مجالات عديدة اقتصادية وتجارية وعلمية وثقافية، مضيفاً أن مصر للطيران_الناقل الوطنى المصري تحرص على تعزيز هذه العلاقات مع الجانب الفرنسي الذي أصبح شريكا رئيسياً في كثير من النجاحات، وأكد عليان علي أن هذا البروتوكول من المتوقع أن يساهم بشكل كبير في تنشيط حركة الطيران بين القاهرة وباريس، والتى تمثل أحد أكثر خطوط الطيران حيوية.

تعاون بين مصر للطيران والمعهد الفرنسي
تعاون بين مصر للطيران والمعهد الفرنسي
تعاون بين مصر للطيران والمعهد الفرنسي
تعاون بين مصر للطيران والمعهد الفرنسي
تعاون بين مصر للطيران والمعهد الفرنسي

جدير بالذكر أن التعاون الثقافي بين مصر وفرنسا قد بدأ مع إنشاء المعهد الفرنسي بمصر والذي تم تأسسيه في إطار اتفاق التعاون الثقافي والعلمـي والفنـي بين مصر وفرنسا عام 1968 بهدف نشر الثقافة واللغة والتجربة الفرنسية في مصر حيث تبلورت بشكل واضح من خلال الاستفادة منها في عملية تطوير منظومة التعليم المصرية.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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