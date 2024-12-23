وزير الصناعة يبحث مع السفير الكندي بالقاهرة سبل التعاون المشترك - أخبار كلمتك

وزير الصناعة يبحث مع السفير الكندي بالقاهرة سبل التعاون المشترك - أخبار كلمتك

ارتفاع الدولار فى البنوك صباح اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

ارتفاع الدولار فى البنوك صباح اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

بالرقم القومي، خطوات الحصول على نتيجة قرعة الحج السياحي - أخبار كلمتك

بالرقم القومي، خطوات الحصول على نتيجة قرعة الحج السياحي - أخبار كلمتك

"أمهات مصر" ترصد شكاوى من جداول امتحانات منتصف العام في بعض المحافظات - أخبار كلمتك

"أمهات مصر" ترصد شكاوى من جداول امتحانات منتصف العام في بعض المحافظات - أخبار كلمتك

محافظ الجيزة يفتتح معرض السلع الغذائية بأسعار مخفضة بسوق السمك القديم - أخبار كلمتك

محافظ الجيزة يفتتح معرض السلع الغذائية بأسعار مخفضة بسوق السمك القديم - أخبار كلمتك

أرقام مميزة لـ ليفربول في الدوري الإنجليزي بعد الجولة السابعة عشر - أخبار كلمتك

أرقام مميزة لـ ليفربول في الدوري الإنجليزي بعد الجولة السابعة عشر - أخبار كلمتك

سينر يحتفظ بصدارة التصنيف العالمي للتنس للأسبوع الـ 28 - أخبار كلمتك

سينر يحتفظ بصدارة التصنيف العالمي للتنس للأسبوع الـ 28 - أخبار كلمتك

نجم برشلونة يرفض إجازة الكريسماس - أخبار كلمتك

نجم برشلونة يرفض إجازة الكريسماس - أخبار كلمتك

طارق صالح يشدد على ضرورة هذا الأمر - أخبار كلمتك

طارق صالح يشدد على ضرورة هذا الأمر - أخبار كلمتك

تستمر لمدة 72 ساعة.. خريطة سقوط الأمطار اليوم الاثنين 23 ديسمبر - أخبار كلمتك

تستمر لمدة 72 ساعة.. خريطة سقوط الأمطار اليوم الاثنين 23 ديسمبر - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

محافظ الجيزة يفتتح معرض السلع الغذائية بأسعار مخفضة بسوق السمك القديم - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
محافظ الجيزة يفتتح معرض السلع الغذائية بأسعار مخفضة بسوق السمك القديم - أخبار كلمتك

محافظ الجيزة يفتتح معرض السلع الغذائية بأسعار مخفضة بسوق السمك القديم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 23 ديسمبر 2024 11:24 صباحاً -  افتتح المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، اليوم الاثنين، معرض السلع الغذائية والمستلزمات المنزلية بأسعار مخفضة، وذلك بموقع سوق السمك القديم بجنوب الجيزة بعد تطويره وتجهيزه ليكون معرض دائم ضمن المبادرة التي أطلقتها محافظة الجيزة بالتعاون مع عدد من التجار لتوفير كافة احتياجات المواطنين من السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة وذلك في إطار خطة الدولة برفع العبء عن كاهل المواطنين. 
 

مدة المعرض

 وأكد محافظ الجيزة أن المعرض مجهز بـ ٦٩ باكية ويشارك فيه ٢٦ عارضا وشركة بهدف توفير كافة احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والخضروات والفواكه اللحوم والدواجن التي تلبي احتياجات المواطنين بأسعار أقل عن مثيلاتها في الأسواق والمحال العامة، ومن المقرر أن يستمر طوال اليوم لمدة أسبوعين لخدمة أهالي حي جنوب الجيزة.
 

 

4927865e89.jpg
04ed26995a.jpg
1fef67d1ee.jpg

إقامة أسواق حضارية بديلة عن الأسواق العشوائية

 وأكد محافظ الجيزة، حرصه التام على إقامة أسواق حضارية بديلة عن الأسواق العشوائية لتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة وإضفاء مظهر جمالى وحضارى بالمحافظة بما يتماشى مع التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، لافتا بأن الفترة القادمة ستشهد تنظيم العديد من المبادرات على مستوى المحافظة بالتعاون مع المجتمع المدني تهدف إلى توفير السلع والمنتجات الأساسية بأسعار مخفضة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وزيادة المعروض من المنتجات لسد احتياجاتهم بأسعار مخفضة. 
 

ووجه المهندس عادل النجار رئيس حي جنوب الجيزة بالمتابعة الميدانية على مدار اليوم لمتابعة انتظام تشغيل السوق وإزالة أي معوقات أمام العارضين لتحقيق أقصي استفادة للمواطنين خلال فترة المبادرة.

dc98d3d70a.jpg
a0e91ecac8.jpg
41ca8225bd.jpg

 كما كلف المحافظ مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بتكثيف الرقابة والتفتيش على مدار اليوم للتأكد من سلامة وجودة المعروضات، ومتابعة مدى التزام التجار بالأسعار المعلنة وعدم التلاعب بها  لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
 

كما حرص المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على التحاور مع عدد من المواطنين للتأكد من مدى رضاهم عن أسعار المعروضات من السلع والمنتجات الغذائية.

f5a4afe6cc.jpg
9367aaa410.jpg
a6226a140e.jpg

ومن جانبهم أعرب المواطنون عن رضاهم على السلع الموجودة والأسعار المعلنة والذي شهد إقبالا كثيفا من قبل المواطنين لتلبية احتياجتهم اليومية من السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة.
 

رافق المحافظ خلال الافتتاح  السادة هند عبدالحليم نائبة المحافظ ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد والدكتور وائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة والدكتور أشرف تامر رئيس حي جنوب الجيزة والسيد بلاسي مدير مديرية التموين بالجيزة وشفيق جلال رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الجيزة تواصل تطوير الطرق في قرى بهرمس ذات الكوم (صور) - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق