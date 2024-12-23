الكشف عن حقيقة الصورة المتداولة للصحفي بشير سنان وهو يجهش بالبكاء - أخبار كلمتك

الكشف عن حقيقة الصورة المتداولة للصحفي بشير سنان وهو يجهش بالبكاء - أخبار كلمتك

درجات الحرارة المتوقعة في بعض المحافظات اليمنية صباح الاثنين - أخبار كلمتك

درجات الحرارة المتوقعة في بعض المحافظات اليمنية صباح الاثنين - أخبار كلمتك

أغنية "ياه" لتامر عاشور تقترب من 2 مليون مشاهدة (فيديو) - أخبار كلمتك

أغنية "ياه" لتامر عاشور تقترب من 2 مليون مشاهدة (فيديو) - أخبار كلمتك

صدمة إسرائيلية من تطور هذا الأمر لدى الح وثيين - أخبار كلمتك

صدمة إسرائيلية من تطور هذا الأمر لدى الح وثيين - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الإثنين في الجولة الـ 14 من دوري المحترفين  - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الإثنين في الجولة الـ 14 من دوري المحترفين  - أخبار كلمتك

أماكن وأرقام جلوس امتحان دور يناير للفصل الدراسي الأول بتجارة عين شمس - أخبار كلمتك

أماكن وأرقام جلوس امتحان دور يناير للفصل الدراسي الأول بتجارة عين شمس - أخبار كلمتك

طن الصويا يتراجع 300 جنيه، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق - أخبار كلمتك

طن الصويا يتراجع 300 جنيه، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق - أخبار كلمتك

تعليق الرحلات الجوية من وإلى مطار دمشق حتى الأول من يناير - أخبار كلمتك

تعليق الرحلات الجوية من وإلى مطار دمشق حتى الأول من يناير - أخبار كلمتك

خريطة بث تلاوات إذاعة القرآن الكريم اليوم الإثنين - أخبار كلمتك

خريطة بث تلاوات إذاعة القرآن الكريم اليوم الإثنين - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 23 - 12 -2024 - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 23 - 12 -2024 - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

الجيش الأردني يكشف أسباب سماع دوي انفجارات قوية في محافظتي الزرقاء والمفرق - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الجيش الأردني يكشف أسباب سماع دوي انفجارات قوية في محافظتي الزرقاء والمفرق - أخبار كلمتك

الجيش الأردني يكشف أسباب سماع دوي انفجارات قوية في محافظتي الزرقاء والمفرق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 23 ديسمبر 2024 07:11 صباحاً - هزت أصوات قوية، أجزاء من محافظتي الزرقاء والمفرق بالأردن، حيث شعر المواطنون بتأثيرها على أثاث منازلهم، ما أثار تساؤلات حول سببها، مساء أمس الأحد.

وفي بيان رسمي، صرح مصدر عسكري مسئول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، أن هذه الأصوات ناتجة عن تفجير عدد من المتفجرات القديمة (الذخائر العمياء) بواسطة سلاح الهندسة الملكي.

وأوضح المصدر أن العملية تمت ليلًا بسبب طبيعة المتفجرات وكمياتها الكبيرة، مع الحرص على تفجيرها في مواقع مخصصة بعيدًا عن المناطق السكنية، لضمان سلامة المواطنين وممتلكاتهم.

كما أكد أن التفجيرات لم تسفر عن أي أضرار بشرية أو مادية.

مرصد الزلازل ينفي


من جهته، نفى مدير مرصد الزلازل الأردني، المهندس غسان سويدان، أن تكون الأصوات مرتبطة بأي نشاط زلزالي.

وأكد أن المرصد لم يسجل أي هزات محلية أو إقليمية أثرت على المملكة خلال الساعات الماضية، مشيرًا إلى أن الوضع الزلزالي مستقر ولا يستدعي القلق.

وتأتي هذه التوضيحات لتؤكد أن الأصوات كانت جزءًا من عملية منظمة ضمن إجراءات القوات المسلحة الأردنية للتعامل مع الذخائر القديمة بشكل آمن.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

سنرى ذلك، ترامب يسخر من تعليق مولينو حول قناة بنما - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق