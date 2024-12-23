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طارق صالح يشدد على ضرورة هذا الأمر - أخبار كلمتك

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طارق صالح يشدد على ضرورة هذا الأمر - أخبار كلمتك

طارق صالح يشدد على ضرورة هذا الأمر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 23 ديسمبر 2024 11:21 صباحاً - كلمتك/ خاص

شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، العميد طارق صالح، خلال زيارته إلى محافظة الحديدة، على ضرورة ربط الجبهات بالمجتمع المحلي من خلال تنفيذ مشاريع تنموية تهدف إلى تحسين حياة المواطنين.

وأكد صالح أن هذا الأمر يساهم في تعزيز صمود المجتمع المحلي ودعم الجهود العسكرية في مواجهة المليشيا الحوثية

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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