طارق صالح يشدد على ضرورة هذا الأمر - أخبار كلمتك

شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، العميد طارق صالح، خلال زيارته إلى محافظة الحديدة، على ضرورة ربط الجبهات بالمجتمع المحلي من خلال تنفيذ مشاريع تنموية تهدف إلى تحسين حياة المواطنين.

وأكد صالح أن هذا الأمر يساهم في تعزيز صمود المجتمع المحلي ودعم الجهود العسكرية في مواجهة المليشيا الحوثية