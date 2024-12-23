توتر أمني غير مسبوق في #رداع لهذا السبب - أخبار كلمتك

‏شهدت قرية الغريرة في مديرية صباح بمحافظة رداع توترا أمنيا كبيرا بعد مقتل أحد عناصر مليشيا الحوثي على يد مواطن من سكان القرية.

ووفقا لمصادر محلية، وقع الحادث عندما حاولت عناصر المليشيا اقتحام منزل المواطن نعمان العجي واعتدت على نجله بالضرب، مما دفع الأب إلى الدفاع عن نفسه وأسرته، ليطلق النار على أحد المهاجمين، مما أدى إلى مقت.له.

في أعقاب الحادث شنت مليشيا الحو.ثي حملة قمعية حيث قامت بمحاصرة القرية واعتقال عدد من المواطنين بشكل تعسفي، في خطوة وصفها السكان بأنها امتداد للأسلوب القمعي الذي تنتهجه المليشيا ضد المدنيين.

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