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توتر أمني غير مسبوق في #رداع لهذا السبب - أخبار كلمتك

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توتر أمني غير مسبوق في #رداع لهذا السبب - أخبار كلمتك

توتر أمني غير مسبوق في #رداع لهذا السبب - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 23 ديسمبر 2024 10:41 صباحاً - كلمتك/ خاص

‏شهدت قرية الغريرة في مديرية صباح بمحافظة رداع توترا أمنيا كبيرا بعد مقتل أحد عناصر مليشيا الحوثي على يد مواطن من سكان القرية. 

ووفقا لمصادر محلية، وقع الحادث عندما حاولت عناصر المليشيا اقتحام منزل المواطن نعمان العجي واعتدت على نجله بالضرب، مما دفع الأب إلى الدفاع عن نفسه وأسرته، ليطلق النار على أحد المهاجمين، مما أدى إلى مقت.له. 

في أعقاب الحادث شنت مليشيا الحو.ثي حملة قمعية حيث قامت بمحاصرة القرية واعتقال عدد من المواطنين بشكل تعسفي، في خطوة وصفها السكان بأنها امتداد للأسلوب القمعي الذي تنتهجه المليشيا ضد المدنيين.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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