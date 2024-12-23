نتنياهو في رسالة غامضة: نغير وجه الشرق الأوسط وهذا أمر يسعد "أصدقاءنا" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 23 ديسمبر 2024 06:10 مساءً - زعم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الإثنين في رسالة غامضة قائلا: "نغير وجه الشرق الأوسط وهذا أمر يسعد أصدقاءنا.. لن نسمح لأي إرهابي بالتمركز على حدودنا وكما قلت نحن نغير وجه الشرق الأوسط". وذلك على حد تعبيره في تصريحات صحفية.

وتابع نتنياهو: "هناك تقدم بشأن الصفقة سببه أمور منها أن السنوار لم يعد بيننا والضربات التي نوجهها لحماس.. نقوم باتخاذ إجراءات مهمة على كل المستويات لإعادة المختطفين".

وأضاف: "لست متأكدا من الوقت الذي نحتاج من أجل إتمام صفقة التبادل.. هناك تقدم في ملف صفقة استعادة المختطفين لكن لا أعرف كم من الوقت سيستغرق الأمر.. لن أكشف لكم عن تفاصيل المفاوضات والإجراءات التي نقوم بها.. لكننا نتخذ إجراءات على كل المستويات لإعادة الأسرى من غزة".

ارتكاب 5 مجازر جديدة في غزة وحصيلة الشهداء تصل لـ 45317

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، مساء اليوم الإثنين، أن قوات الاحتلال ارتكبت 5 مجازر في القطاع وصل منها للمستشفيات 58 شهيدا و86 مصابا خلال 24 ساعة.

وأكدت وزارة الصحة بغزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 45.317 شهيدا و107.713 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

الأونروا: كل الحروب لها قواعد إلا في غزة

وقالت وكالة الأونروا، مساء أمس الأحد، إن كل الحروب لها قواعد إلا في قطاع غزة فقد تم كسر كل القواعد.

وأضافت الأونروا: "الهجمات على المدارس والمستشفيات في غزة باتت أمرا شائعا ولا ينبغي للعالم التعود على المشهد".

بلدية غزة تحذر من كارثة بيئية في القطاع

كذلك حذرت بلدية غزة، في بيان صادر عنها الأحد، من انهيار بيئي بسبب شح المياه وتسرب الصرف الصحي وتراكم النفايات بمدينة غزة نتيجة العدوان.

وقالت بلدية غزة في بيانها: "نحذر من تدفق المياه العادمة إلى بركة الشيخ رضوان نتيجة تعطل محطات الصرف الصحي بسبب عدوان الاحتلال".

وأضافت: "الاحتلال دمر أكثر من 85% من المعدات الهندسية الثقيلة و50% من آليات الصرف الصحي ومعالجة النفايات".

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