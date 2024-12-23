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مواعيد القطارات على خطي «القنطرة شرق - بئر العبد» و«بشتيل كفر داود - السادات» - أخبار كلمتك

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مواعيد القطارات على خطي «القنطرة شرق - بئر العبد» و«بشتيل كفر داود - السادات» - أخبار كلمتك

مواعيد القطارات على خطي «القنطرة شرق - بئر العبد» و«بشتيل كفر داود - السادات» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 23 ديسمبر 2024 10:11 مساءً - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم الإثنين، عن المواعيد الجديدة للقطارات على خط القنطرة شرق/ بئر العبد، والعكس، وخط بشتيل/ كفر داود/ السادات، والعكس، بعربات «تحيا مصر».

وذكرت الهيئة، في بيان لها، أن مواعيد القطارات على خط القنطرة شرق/ بئر العبد، والعكس، كانت كالآتي: تشغيل قطار 291، يقوم من محطة القنطرة شرق الساعة 07:30، ويصل محطة بئر العبد الساعة 09:30، بتركيب (4 عربات تحيا مصر) كالجدول المرفق، إضافة إلى تشغيل قطار 290، الذي يقوم من محطة بئر العبد الساعة 10:00، ويصل محطة القنطرة شرق الساعة 12:00، بتركيب 4 عربات تحيا مصر».

وتابعت أنه سيجري كذلك تشغيل قطار 293، الذي يقوم من محطة القنطرة شرق الساعة 12:30، ويصل محطة بئر العبد الساعة 14:30، بتركيب (4 عربات تحيا مصر) كالجدول المرفق، فضلا عن تشغيل قطار 292، الذي يقوم من محطة بئر العبد الساعة 15:00، ويصل محطة القنطرة شرق الساعة 17:00، بتركيب 4 عربات تحيا مصر».

وأشارت الهيئة إلى أنه في ما يتعلق بخط بشتيل/ كفر داود/ السادات، والعكس، فسيجري تشغيل قطار 787 بشتيل/ السادات، الذي يقوم من محطة بشتيل الساعة 05:10، ويصل محطة السادات الساعة 07:50، بتركيب 5 عربات تحيا مصر»، مبينة أنه لا يعمل أيام الجُمع والعطلات الرسمية.

وأوضحت أنه سيتم تشغيل قطار 788 السادات/ بشتيل، الذي يقوم من محطة السادات الساعة 15:55، ويصل محطة بشتيل الساعة 18:30، بتركيب (5 عربات تحيا مصر )، لافتة إلى أنه لا يعمل أيام الجُمع والعطلات الرسمية.

وأكدت الهيئة أنها لا تدخر أي جهد للعمل على راحة جمهور الركاب، منوهة بأن هذه القطارات تمتاز بأنها أرخص وأسرع، مقارنة بنظيرتها من وسائل المواصلات الأخرى، بما يسهم في خدمة عدد كبير من جمهور الركاب على الخطين، خصوصا في ظل الأهمية الكبيرة لخط القنطرة شرق/ بئر العبد، حيث يسهم في تنمية سيناء الحبيبة، وخدمة أهاليها.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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