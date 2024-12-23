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الرياضة - 06:11 - قائمة بأبرز النجوم وحفلات رأس السنة 2025 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 06:11 - قائمة بأبرز النجوم وحفلات رأس السنة 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:11 - قائمة بأبرز النجوم وحفلات رأس السنة 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 23 ديسمبر 2024 06:11 مساءً - تشهد حفلات استقبال عام 2025 ووداع 2024 منافسة كبيرة بين نجوم الغناء لتقديمها في عدد من الفنادق وأماكن السهرات احتفالا بليلة رأس السنة، حيث يستعد عدد من المطربين والمطربات، لإحياء حفلات ليلة رأس السنة بفنادق مصر، وسط حضور متوقع لعدد كبير من نجوم الفن والغناء من مختلف الأجيال والألوان الغنائية.

ويشارك مطربين جدد الذين حققوا نجاحا لافتا في عام 2024، منهم «تووليت»، صاحب الأكثر استماعا عبر المنصات الموسيقية لعام 2024، وترصد كلمتك أبرز حفلات رأس السنة للمطربين المتوقعة خلال نهاية العام واستقبال 2025.

مسار إجباري

حفل عفروتو وفريق «مسار إجباري»

يستعد فريق «مسار إجباري» ومغني الراب عفروتو، في رأس السنة بمنطقة الشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر، حيث يمثلون الطابع الموسيقي المعاصر الذي يعجب الجمهور.

نوال الزغبي

حفل نوال الزغبي ووائل جسار

تستعد الفنانة نوال الزغبي، لإحياء حفل غنائي ضخم ضمن حفلات رأس السنة 2025، ومن المقرر أن تحييه في أحد الفنادق الشهيرة بمدينة السادس من أكتوبر، بمشاركة المطرب وائل جسار.

تووليت

حفل «تووليت» وفارس كرم

يحيي مطرب الراب توليت حفلات غنائيا ضخما، ضمن حفلات رأس السنة بمهرجان عمّان الموسيقي، يوم 31 ديسمبر الجاري، وذلك بمشاركة الفنان اللبناني فارس كرم.

حفل حماقي

حفل محمد حماقي

يستعد المطرب محمد حماقي، لإحياء حفل غنائي ضخم، ضمن حفلات موسم رأس السنة 2025، وذلك يوم 31 ديسمبر الجاري، بأحد الفنادق الشهيرة على ضفاف النيل.

هاني شاكر

حفل هاني شاكر

يستعد المطرب هاني شاكر، لأحياء حفل غنائي ضخم، يوم 26 ديسمبر الجاري، ضمن حفلات رأس السنة، وذلك على مسرح أوبرا دبي.

انغام

حفل أنغام في رأس السنة 2025

تحيي المطربة أنغام حفل غنائي ضمن حفلات رأس السنة 2025، في أحد فنادق أبوظبي الشهيرة، يوم 28 ديسمبر الجاري.

حمو بيكا

حفل مصطفى كامل وحمو بيكا في رأس السنة 2025

يستعد المطرب مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، لإحياء حفلًا غنائيًا ضخمًا ضمن حفلات رأس السنة 2025، في أحد الفنادق الشهيرة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بمشاركة مطرب المهرجانات حمو بيكا.

تامر حسني و نانسي عجرم

حفل تامر حسني ونانسي عجرم

كما يستعد النجم تامر حسني، والنجمة نانسي عجرم، لإحياء حفلًا غنائيًا ليلة رأس السنة 2025 في دبي.

ونشر تامر حسني، عبر صفحته الرسمية في موقع «انستجرام» بوستر الحفل، المقرر إقامته في أحد الفنادق في دبي، مساء يوم الثلاثاء الموافق 31 ديسمبر 2024.

تامر عاشور

حفل تامر عاشور في نهاية 2024

يحيي المطرب تامر عاشور حفل غنائي ضخم ضمن حفلات رأس السنة ونهاية 2024، في أحد الفنادق الشهيرة بمدينة الإسكندرية يوم 28 ديسمبر الجاري.

شرين عبد الوهاب

شرين عبد الوهاب و صابر الرباعي في نهاية 2024

ومن المنتظر أن تحيي شيرين عبد الوهاب، حفلا غنائيا ليلة رأس السنة برفقة المطرب التونسي صابر الرباعي في فندق جراند تاور في القاهرة، حيث أقامت الشركة المنظمة للحفل ديكورا خاصا على سطح مياه النيل مع عمل شاشة عرض عملاقة لعرض فعاليات الحفل الضخم الذي يتسع لحضور 3 آلاف شخص.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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