وزير دفاع الاحتلال يعترف للمرة الأولى بالمسؤولية عن اغتيال هنية في طهران - أخبار كلمتك

وزير دفاع الاحتلال يعترف للمرة الأولى بالمسؤولية عن اغتيال هنية في طهران - أخبار كلمتك

الطعن من المسافة صفر، جيش الاحتلال يسمح بنشر أسماء 3 قتلى في غزة - أخبار كلمتك

الطعن من المسافة صفر، جيش الاحتلال يسمح بنشر أسماء 3 قتلى في غزة - أخبار كلمتك

مواعيد القطارات على خطي «القنطرة شرق - بئر العبد» و«بشتيل كفر داود - السادات» - أخبار كلمتك

مواعيد القطارات على خطي «القنطرة شرق - بئر العبد» و«بشتيل كفر داود - السادات» - أخبار كلمتك

الزمالك، جروس يحدد طلباته في الميركاتو الشتوي - أخبار كلمتك

الزمالك، جروس يحدد طلباته في الميركاتو الشتوي - أخبار كلمتك

تصل لـ 60 ألف جنيه، أسعار تذاكر حفل تامر عاشور ضمن احتفالات رأس السنة - أخبار كلمتك

تصل لـ 60 ألف جنيه، أسعار تذاكر حفل تامر عاشور ضمن احتفالات رأس السنة - أخبار كلمتك

بـ32 جنيها، سعر كيلو السكر اليوم الإثنين - أخبار كلمتك

بـ32 جنيها، سعر كيلو السكر اليوم الإثنين - أخبار كلمتك

عاجل:مذبحة مروعة في قلب صنعاء - أخبار كلمتك

عاجل:مذبحة مروعة في قلب صنعاء - أخبار كلمتك

عاجل:اسرائيل تعلن عن قطع را س قادة الحوثيين(تطور خطير) - أخبار كلمتك

عاجل:اسرائيل تعلن عن قطع را س قادة الحوثيين(تطور خطير) - أخبار كلمتك

عاجل:إسرائيل تهدد قيادات مليشيا الحوثي وتكشف عن قرب التصفية - أخبار كلمتك

عاجل:إسرائيل تهدد قيادات مليشيا الحوثي وتكشف عن قرب التصفية - أخبار كلمتك

هزت جريمة مروعة مدينة صنعاء. - أخبار كلمتك

هزت جريمة مروعة مدينة صنعاء. - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

بعد إعلان الفائزين.. رابط نتيجة قرعة الحج السياحي 2025 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
بعد إعلان الفائزين.. رابط نتيجة قرعة الحج السياحي 2025 - أخبار كلمتك

بعد إعلان الفائزين.. رابط نتيجة قرعة الحج السياحي 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 23 ديسمبر 2024 09:00 مساءً - نتيجة قرعة الحج السياحي 2025.. أعلنت وزارة السياحة والآثار نتيجة قرعة الحج السياحي لعام 2025 م/ 1446هـ، بعد انتهاء فترة التسجيل التي بدأت في 20 نوفمبر الماضي، حيث حرصت الوزارة على تنظيم العملية بشكل يضمن الشفافية والعدالة.

ويبحث الكثير من المواطنين عن أسماء الفائزين في قرعة الحج السياحي 2025، حيث يمكن الاستعلام عن النتيجة عبر البوابة الإلكترونية باستخدام الرقم القومي.

وتوفر كلمتك لمتابعيها رابط وكيفية الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج السياحي 2025، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

رابط الاستعلام عن الفائزين بقرعة الحج السياحي 2025

يمكن للمواطنين الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج السياحي 2025 في مصر بسهولة من خلال زيارة الموقع الرسمي للبوابة الإلكترونية للحج، يُمكن الوصول إلى الرابط المخصص للاستعلام عبر بوابة الحج المصرية من هنــــا، حيث ستظهر النتائج مباشرة بعد إدخال البيانات المطلوبة.

نتيجة قرعة الحج السياحي 2025

خطوات الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج السياحي 2025

وللاستعلام عن نتائج قرعة الحج السياحي بالرقم القومي وكشف أسماء الفائزين لعام 2025، يجب اتباع الخطوات الإلكترونية التالية:

- الدخول إلى بوابة الحج المصرية التي تعرف باسم البوابة القومية لتيسير الحج والعمرة.

- قم بإدخال الرقم القومي الخاص بك وتأكد من أن جميع البيانات المدخلة صحيحة.

- بعد إدخال الرقم القومي الخاص بك ستظهر لك النتيجة مباشرة سواء تم قبولك في الحج أو تم رفض طلبك.

وإذا كنت من الفائزين في قرعة الحج السياحي 2025 في مصر فسوف تتلقى جميع التفاصيل المتعلقة بالحج بما في ذلك الموعد والتعلميات عبر البريد الإلكتروني أو عبر الرسائل النصية على الرقم الذي قمت بتسجيله أثناء تقديم الطلب.

نتيجة قرعة الحج السياحي 2025

ضوابط الاستبدال أو الاعتذار عن السفر بعد إعلان نتيجة قرعة الحج السياحي 2025

- لا يُسمح للفائز في القرعة بالتنازل عن فرصة الحج لشخص آخر.

- يتم قبول الاعتذار عن السفر للحج فقط بعد التأكد من إتمامه عبر المسار الإلكتروني.

- حالات الاستبدال تقتصر على الوفاة أو صدور حكم قضائي واجب التنفيذ يقيد الحرية.

- يجب سداد قيمة برنامج الحج خلال 15 يومًا من تاريخ إعلان نتيجة القرعة.

- في حالة الاعتذار عن السفر خلال شهر من تاريخ القرعة، يُسترد 50% من قيمة مبلغ جدية الحجز.

- يتم الاعتماد على شهادة التحركات الصادرة عن الإدارة العامة للجوازات والهجرة لتحديد ما إذا كان الشخص قد أدى مناسك الحج سابقًا.

مستويات الحج السياحي 2025

وتم تحديد مستويات الحج السياحي 2025 التي تشمل الفئات التالية:

الحج الخمس نجوم

مستوى أ: 580 ألف جنيه.

مستوى ب: 520 ألف جنيه.

نتيجة الحج السياحي 2025

الحج الاقتصادي

مستوى أ: 295 ألف جنيه.

مستوى ب: 275 ألف جنيه.

مستوى ج: 250 ألف جنيه.

الحج البري

مستوى أ: 260 ألف جنيه.

مستوى ب: 245 ألف جنيه.

مستوى ج: 225 ألف جنيه.

اقرأ أيضاً
«بوابة الحج المصرية» نتيجة القرعة الرقم القومي 2025

اليوم.. إجراء قرعة الحج السياحي وإعلان الفائزين

نتيجة قرعة الحج السياحي 2025.. الموعد ورابط الاستعلام

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

حقيقة عقد امتحانات تجريبية لطلاب الثانوية العامة 2024-2025 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق