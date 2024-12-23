بعد إعلان الفائزين.. رابط نتيجة قرعة الحج السياحي 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 23 ديسمبر 2024 09:00 مساءً - نتيجة قرعة الحج السياحي 2025.. أعلنت وزارة السياحة والآثار نتيجة قرعة الحج السياحي لعام 2025 م/ 1446هـ، بعد انتهاء فترة التسجيل التي بدأت في 20 نوفمبر الماضي، حيث حرصت الوزارة على تنظيم العملية بشكل يضمن الشفافية والعدالة.

ويبحث الكثير من المواطنين عن أسماء الفائزين في قرعة الحج السياحي 2025، حيث يمكن الاستعلام عن النتيجة عبر البوابة الإلكترونية باستخدام الرقم القومي.

وتوفر كلمتك لمتابعيها رابط وكيفية الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج السياحي 2025، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

رابط الاستعلام عن الفائزين بقرعة الحج السياحي 2025

يمكن للمواطنين الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج السياحي 2025 في مصر بسهولة من خلال زيارة الموقع الرسمي للبوابة الإلكترونية للحج، يُمكن الوصول إلى الرابط المخصص للاستعلام عبر بوابة الحج المصرية من هنــــا، حيث ستظهر النتائج مباشرة بعد إدخال البيانات المطلوبة.

خطوات الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج السياحي 2025

وللاستعلام عن نتائج قرعة الحج السياحي بالرقم القومي وكشف أسماء الفائزين لعام 2025، يجب اتباع الخطوات الإلكترونية التالية:

- الدخول إلى بوابة الحج المصرية التي تعرف باسم البوابة القومية لتيسير الحج والعمرة.

- قم بإدخال الرقم القومي الخاص بك وتأكد من أن جميع البيانات المدخلة صحيحة.

- بعد إدخال الرقم القومي الخاص بك ستظهر لك النتيجة مباشرة سواء تم قبولك في الحج أو تم رفض طلبك.

وإذا كنت من الفائزين في قرعة الحج السياحي 2025 في مصر فسوف تتلقى جميع التفاصيل المتعلقة بالحج بما في ذلك الموعد والتعلميات عبر البريد الإلكتروني أو عبر الرسائل النصية على الرقم الذي قمت بتسجيله أثناء تقديم الطلب.

ضوابط الاستبدال أو الاعتذار عن السفر بعد إعلان نتيجة قرعة الحج السياحي 2025

- لا يُسمح للفائز في القرعة بالتنازل عن فرصة الحج لشخص آخر.

- يتم قبول الاعتذار عن السفر للحج فقط بعد التأكد من إتمامه عبر المسار الإلكتروني.

- حالات الاستبدال تقتصر على الوفاة أو صدور حكم قضائي واجب التنفيذ يقيد الحرية.

- يجب سداد قيمة برنامج الحج خلال 15 يومًا من تاريخ إعلان نتيجة القرعة.

- في حالة الاعتذار عن السفر خلال شهر من تاريخ القرعة، يُسترد 50% من قيمة مبلغ جدية الحجز.

- يتم الاعتماد على شهادة التحركات الصادرة عن الإدارة العامة للجوازات والهجرة لتحديد ما إذا كان الشخص قد أدى مناسك الحج سابقًا.

مستويات الحج السياحي 2025

وتم تحديد مستويات الحج السياحي 2025 التي تشمل الفئات التالية:

الحج الخمس نجوم

مستوى أ: 580 ألف جنيه.

مستوى ب: 520 ألف جنيه.

الحج الاقتصادي

مستوى أ: 295 ألف جنيه.

مستوى ب: 275 ألف جنيه.

مستوى ج: 250 ألف جنيه.

الحج البري

مستوى أ: 260 ألف جنيه.

مستوى ب: 245 ألف جنيه.

مستوى ج: 225 ألف جنيه.