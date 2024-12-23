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الرياضة - 08:52 - عيار 21 بكام؟.. سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024 (تحديث فوري) - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:52 - عيار 21 بكام؟.. سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024 (تحديث فوري) - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:52 - عيار 21 بكام؟.. سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024 (تحديث فوري) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 23 ديسمبر 2024 08:52 صباحاً - استقر سعر الذهب اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024 في مستهل التعاملات، حيث سجل سعر عيار 21 نحو 3770 جنيها للبيع، 3750 جنيها للشراء.

سعر الذهب

وتوفر كلمتك، لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الذهب اليوم، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الذهب الآن عيار 24

حافظ سعر الذهب عيار 24 على استقراره خلال التعاملات الصباحية اليوم الاثنين ليسجل نحو 4308.5 جنيه للبيع، 4285.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن في مصر

سعر الذهب عيار 22 اليوم

داوم سعر الذهب عيار 22 على استقراره في بداية التعاملات الصباحية في الصاغة المصرية ليسجل نحو 3949.5 جنيه للبيع، 3928.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

ظل سعر الذهب عيار 21 مستقرا خلال التعاملات الصباحية في محلات الصاغة عند مستوى 3770 جنيها للبيع، 3750 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

استقر سعر الذهب عيار 18 في بداية التعاملات في سوق الصاغة المصرية عند مستوى 3231.5 جنيه للبيع، 3214.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

ثبت سعر الذهب عيار 14 في بداية التعاملات في محلات الصاغة المصرية 2513.25 جنيه للبيع، 2500 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

وسجل سعر الذهب عيار 12 في بداية التعاملات الصباحية نحو 2154.25 جنيه للبيع، 2142.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

ووصل سعر الذهب عيار 9 في سوق الصاغة المصرية إلى مستوى 1615.75 جنيه للبيع، 1607.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب
سعر الذهب
سعر الذهب اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2024
سعر الذهب بيع شراء
عيار 24 4308.5 جنيه 4285.75 جنيه
عيار 22 3949.5 جنيه 3928.5 جنيه
عيار 21 3770 جنيهًا 3750 جنيهًا
عيار 18 3231.5 جنيه 3214.25 جنيه
عيار 14 2513.25 جنيه 2500 جنيهًا
عيار 12 2154.25 جنيه 2142.75 جنيه
عيار 9 1615.75 جنيه 1607.25جنيه
سعر الجنيه الذهب 30160 جنيهًا 30000 جنيهًا
سعر أوقية الذهب 2626.13 دولار 2625.85 دولار

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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