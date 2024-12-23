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طلاب هندسة المنصورة الجديدة يقدمون مشاريع مبتكرة لتحقيق التنمية المستدامة - أخبار كلمتك

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طلاب هندسة المنصورة الجديدة يقدمون مشاريع مبتكرة لتحقيق التنمية المستدامة - أخبار كلمتك

طلاب هندسة المنصورة الجديدة يقدمون مشاريع مبتكرة لتحقيق التنمية المستدامة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 23 ديسمبر 2024 09:16 مساءً - نظمت كلية الهندسة بجامعة المنصورة الجديدة معرضًا مميزًا لعرض مشاريع طلابها، تحت رعاية الدكتور معوض الخولي، رئيس الجامعة، وبإشراف الدكتور وائل صديق، عميد الكلية، والدكتورة سارة البهلول، مدير البرامج الهندسية، والدكتور محمد رجب، مدرس بالكلية.

تضمن المعرض نماذج مبتكرة ومتميزة قدمها الطلاب في مجالات الطاقة الحرارية، الديناميكا الحرارية، وانتقال الحرارة والكتلة، تعكس الإبداع الهندسي الموجه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخدمة المجتمع.

وافتتح الدكتور معوض الخولي الفعالية بكلمة أشاد فيها بمستوى الطلاب وإبداعهم، مؤكدًا أن هذه المشاريع تمثل تطبيقًا عمليًا لرؤية الجامعة في إعداد مهندسين قادرين على مواجهة التحديات المستقبلية. وأوضح أن الجامعة توفر بيئة تعليمية متكاملة تدعم الابتكار والإبداع.

من جانبه، عبّر الدكتور وائل صديق عن فخره بالمشاريع التي عكست مستوى متميزًا من التفكير العلمي والابتكاري، مشيرًا إلى أنها تخدم المجتمع من خلال تقديم حلول عملية للتحديات البيئية والتنموية. وشملت المشاريع نظم طاقة متجددة، نظم ري ذكية، ومحركات طاقة نفاثة، مما يعكس قدرة الطلاب على تقديم أفكار قابلة للتطبيق في الواقع.

وأكد المشاركون أن هذه الفعاليات تعد فرصة لتعزيز الجانب التطبيقي في المناهج الدراسية وإعداد جيل قادر على التفاعل مع التحديات الواقعية بإبداع وحلول هندسية متطورة.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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