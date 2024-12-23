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الرياضة - 10:01 - سقوط سقف غرفة العمليات على طبيب مستشفى جامعة سوهاج.. ماذا حدث؟ - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:01 - سقوط سقف غرفة العمليات على طبيب مستشفى جامعة سوهاج.. ماذا حدث؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:01 - سقوط سقف غرفة العمليات على طبيب مستشفى جامعة سوهاج.. ماذا حدث؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 23 ديسمبر 2024 10:01 مساءً - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» خلال الساعات الماضية، صورًا تشيرإلى سقوط سقف غرفة عمليات بمستشفى جامعة سوهاج القديمة، ما تسبب في إصابة الطبيب ما أثار جدلا حول حقيقة الواقعة.

وكشف المركز الإعلامي لجامعة سوهاج، فى بيان له حقيقة ما تم نشره على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، حول سقوط سقف غرفة عمليات بالمستشفى الجامعي القديم وإصابة طبيب.

سقوط سقف بمستشفى جامعة سوهاج

وأوضح أن الواقعة تتمثل في سقوط جزء من بطانة السقف بالدور الأرضي بقسم العظام، ولا توجد أي إصابات لأي من المرضى أو الأطباء أو التمريض أو الجهاز الإداري.

وأضاف البيان أنه تم احتواء الموقف على الفور، واستدعاء الإدارة الهندسية ومشرفي العمل، لمعاينة الوضع على الطبيعة، والتأكد من المشكلة واتخاذ اللازم من أعمال الإصلاح والصيانة.

وأشار البيان الصادر عن المركز الإعلامي لجامعة سوهاج أنه تم عودة العمل بالمستشفى الجامعي القديم، لافتًا إلى أن المستشفى تستقبل آلاف المرضى على مدار اليوم، لتلقي الخدمات العلاجية المجانية.

جدير بالذكر أنه يجرى نقل أقسام جراحة العظام، القلب والصدر، المخ والأعصاب لمبنى مستشفى الجراحات التخصصية، والتي سيتم افتتاحها قريبًا.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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