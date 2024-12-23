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الرياضة - 10:01 - تفاصيل حالة الطقس.. منخفض جوي يؤثر على البلاد غدا الثلاثاء 24 ديسمبر - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:01 - تفاصيل حالة الطقس.. منخفض جوي يؤثر على البلاد غدا الثلاثاء 24 ديسمبر - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:01 - تفاصيل حالة الطقس.. منخفض جوي يؤثر على البلاد غدا الثلاثاء 24 ديسمبر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 23 ديسمبر 2024 10:01 مساءً - حالة الطقس غدا الثلاثاء.. حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان عاجل لها من حالة الطقس غدا الثلاثاء 24 ديسمبر 2024.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص حالة الطقس غدا، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

حالة الطقس غدا الثلاثاء 24 ديسمبر 2024

أشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى تمركز منخفض سطحي متعمق يرافقه منخفض في طبقات الجو العليا على جنوب أوروبا ويكون تأثيره على بلادنا هو الرياح الجنوبية الغربية التي تنشط مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري.

خريطة جوية

وحذرت هيئة الأرصاد من اضطراب الملاحة البحرية، على غرب البحر المتوسط (اسكندرية - مطروح) ويصل ارتفاع الأمواج إلى (2.5-3.5)م.

وأوضحت «الأرصاد»، أن الأجواء تكون مائلة للبرودة نهاراً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائلة للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأضافت: أما ليلا وفي الصباح الباكر تكون الأجواء شديدة البرودة على أغلب الأنحاء، كما أن هناك فرص لتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد ومناطق من الصحراء الغربية.

ونصحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة وخاصة ليلا وفي الصباح الباكر.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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