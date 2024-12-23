وزير الأوقاف يبحث سبل التعاون المشترك مع رئيسي الأعلى والوطنية للإعلام - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 23 ديسمبر 2024 09:51 مساءً - بحث وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري خلال لقائه مع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المهندس خالد عبد العزيز، سبل التعاون المشترك، وذلك بحضور رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الكاتب أحمد المسلماني.

وأعرب الدكتور أسامة الأزهري خلال زيارته رئيس الأعلى للإعلام، وفق بيان للوزارة اليوم الاثنين عن أطيب التمنيات للمهندس خالد عبد العزيز والكاتب أحمد المسلماني، بمناسبة توليهما مهام منصبهما، راجيًا لهما دوام التوفيق والسداد في أداء مهامهما، مؤكدًا أنهما من الشخصيات القديرة صاحبة الرؤية والنجاحات الكبيرة.

وأكد وزير الأوقاف، أن الوزارة بصدد إطلاق منصتها الإلكترونية، والتي وجه بإنشائها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفًا أنه سيتم إضافة استراتيجية جديدة على هذه المنصة لتشتمل على أربعة محاور رئيسة لتجديد الخطاب الديني.

وأضاف أن الوزارة تهدف إلى الوصول بالمحتوى الديني إلى مختلف شرائح الجمهور من متخصصين وغير متخصصين وشباب وغيرهم، بما يحقق استلهام جواهر التاريخ والتبحر في العلوم لصناعة مستقبل يليق بأبناء مصر.

و رحب خالد عبد العزيز بالدكتور أسامة الأزهري، مؤكدًا أن الوزير يمتلك قاعدة كبيرة من حب المواطنين والعاملين في المجال الإعلامي، مشيرًا إلى أن وزارة الأوقاف تؤدي دورًا رياديًا في نشر الوعي الإسلامي الصحيح وتجديد الخطاب الديني فهو مواجهة التطرف اللاديني.

وأشار الكاتب أحمد المسلماني إلى الدور الكبير الذي تنهض به وزارة الأوقاف في نشر الوعي والفكر الوسطي وتصحيح مفاهيم الدين، مؤكدًا ضرورة تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة لتعزيز الوعي الديني والفكري.

وتم خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون بين المجلس والوزارة والهيئة، والاتفاق على ضرورة التعاون في مجال تدريب الإعلاميين والصحفيين العاملين في المجال الديني وكذلك الخطباء ومقدمي البرامج ممن يتصدرون البرامج الإعلامية الدينية، بالتعاون بين الأكاديمية الوطنية للتدريب وأكاديمية الأوقاف ومعهد الإذاعة والتليفزيون بماسبيرو، والاستعانة ببعض أساتذة معهد الفنون المسرحية، للتدريب على فنون الإلقاء والأداء و كيفية إيصال المعلومة الدينية في أقل زمن ممكن.