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الرياضة - 01:48 - ضوابط التقديم في خدمة الحجاج 2025 للنساء - أخبار كلمتك

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الرياضة - 01:48 - ضوابط التقديم في خدمة الحجاج 2025 للنساء - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:48 - ضوابط التقديم في خدمة الحجاج 2025 للنساء - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 23 ديسمبر 2024 01:48 مساءً - حددت وزارة التضامن الاجتماعي عددا من الشروط للتقديم في خدمة الحجاج 2025 للنساء، للإشراف على حج الجمعيات الأهلية وضمان وصول أفضل خدمة للحجاج، لذا ترتفع معدلات البحث من قبل الراغبين في التقديم على الإشراف عن ضوابط التقديم في خدمة الحجاج 2025 للنساء.

وخلال السطور التالية، يستعرض موقع كلمتك لمتابعيه وزواره، ضوابط التقديم في خدمة الحجاج 2025 للنساء، وذلك ضمن خدمة مستمرة يحرص الموقع على تقديمها لزواره.

الشروط للتقديم في خدمة الحجاج 2025 للنساء
الشروط للتقديم في خدمة الحجاج 2025 للنساء

ضوابط التقديم في خدمة الحجاج 2025 للنساء

ووفقًا لما حددته الوزارة فإنّ التقديم في خدمة الحجاج 2025 للنساء يكون للسيدات حسب السن والخبرات كالآتي:

-يجب أن تكون نسبة 40% من المشرفين لم يسبق لهن الإشراف على حج الجمعيات.

- خدمة الحجاج 2025 للنساء من سن يتراوح من 30 إلى 50 عامًا.

-وسيتم اختيار المشرفين سواء الجدد أو الخبرات وفق اختبارات تحريرية وشفوية من خلال لجان مشكلة من مجلس أمناء المؤسسة.

الشروط للتقديم في خدمة الحجاج 2025 للنساء
الشروط للتقديم في خدمة الحجاج 2025 للنساء

موعد التقديم في خدمة الحجاج 2025

بدأت وزارة التضامن الاجتماعي في تلقي طلبات التقديم لمشرفي رحلة حج الجمعيات الأهلية من أمس الأحد وتستمر حتى 2 يناير المقبل، على الموقع الإلكتروني للمؤسسة www.hijjfoundation.com.

خطوات التقديم في خدمة الحجاج 2025

-يجب الدخول إلى الموقع الإلكتروني للمؤسسة القومية لتيسير الحج.

-ثم ملء نموذج التقديم المخصص لذلك.

-ثم يجب على الإدارة الاجتماعية المعنية بالجميعات الأهلية الموافقة عليه.

-ثم يتم إرفاق المستندات الداعمة المطلوبة لإتمام عملية الترشيح.

-و يتم تشكيل لجنة متخصصة لاستلام وفرز طلبات الإشراف، بالإضافة إلى التحقق من صحة معلومات المرشحين، وذلك وفقا لقرار من مدير المديرية.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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