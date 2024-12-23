الرياضة - 10:05 - رابط الاستعلام عن نتيجة كلية الشرطة 2024-2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 23 ديسمبر 2024 10:05 صباحاً - يترقب الآلاف من المتقدمين وأسرهن بفارغ الصبر الإعلان عن نتيجة كلية الشرطة 2025، تزامنا مع انتهاء اختبارات الهيئة للطلاب المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة.

موعد إعلان نتيجة كلية الشرطة

يتوقع أن يتم إخطار المقبولين هاتفيًا بالنتيجة خلال الأيام القليلة المقبلة، لبدء رحلتهم الدراسية في الكلية، التي تهدف إلى إعداد كوادر أمنية تلبي تطلعات الوطن وتواجه تحديات العصر.

رابط الاستعلام عن نتيجة كلية الشرطة 2024-2025

1- الدخول على موقع وزارة الداخلية الإلكتروني من خلال الضغط على هذا الرابط

2-الضغط على تبويب خدمات أكاديمية الشرطة.

3- ومن ثم كتابة الرقم القومي الخاص بالمتقدم.

4- وبعدها يتم كتابة رقم الملف.

5-ومن ثم الضغط على مربع «استعلام».

برامج كلية الشرطة

يذكر أن كلية الشرطة وضعت خططًا وبرامج حديثة تهدف إلى إعداد خريج متكامل يتمتع بالكفاءة العلمية، البدنية، والمهارية.

كما تسعى الكلية لتحقيق معايير الجودة الشاملة في كافة جوانب العملية التعليمية والتدريبية، مع التركيز على تطوير المناهج الدراسية، استخدام أحدث وسائل التعليم، والاستفادة من الخبرات الأمنية المتخصصة.

تشمل أهداف الكلية تطوير سياسات القبول لضمان اختيار أفضل المتقدمين، وتوفير بيئة دراسية متكاملة تتيح للطلاب تنمية قدراتهم الذهنية والبدنية.

كما تولي الكلية اهتمامًا خاصًا بالدراسات المتعلقة بحقوق الإنسان، لتأهيل ضباط يمتلكون رؤية قانونية وإنسانية شاملة، إلى جانب ابتعاثهم للخارج للحصول على دراسات متقدمة، ما يعزز كفاءتهم وقدرتهم على مواجهة التحديات الأمنية.

تسعى كلية الشرطة للريادة محليًا وإقليميًا، من خلال برامج تدريبية متطورة ومنظومة تعليمية فعّالة، وتهدف إلى تخريج ضباط يمتلكون تميزًا معرفيًا وبدنيًا، قادرين على المساهمة بفعالية في تعزيز أمن المجتمع.