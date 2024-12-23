الصدارة لمهاجم الزمالك، ترتيب هدافي الدوري المصري قبل الجولة السادسة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 23 ديسمبر 2024 09:49 صباحاً - ترتيب هدافي الدوري المصري، يتصدر ناصر منسي مهاجم الزمالك جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز قبل الجولة السادسة.

وتستأنف بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2024-2025 غدًا الثلاثاء 24 ديسمبر بانطلاق مباريات الجولة السادسة.

ترتيب هدافي الدوري المصري قبل الجولة السادسة



ناصر منسي الزمالك 4 أهداف

محمود عبد الحفيظ زلاكة سيراميكا كليوباترا 3 أهداف

على فوزي إنبي 3 أهداف

عبد الرحمن البانوبي زد اف سي هدفان

محمود جهاد فاركو هدفان

طاهر محمد طاهر الأهلي هدفان

وسام أبو علي الأهلي هدفان

حسين الشحات الأهلي هدفان

محمد هلال البنك الأهلي هدفان

محمد علي بن حمودة غزل المحلة هدفان

عمرو ناصر فاركو هدفان

بدر موسى بتروجيت هدفان

أحمد عاطف بيراميدز هدفان

صديق أويجولا بيراميدز هدفان

محمد الشامي المصري البورسعيدي هدفان

إسلام عيسى سيراميكا كليوباترا هدفان

ويتصدر المصري البورسعيدي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 11 نقطة ويليه الزمالك في المركز الثاني برصيد 10 نقاط ثم الأهلي في المركز الثالث برصيد 8 نقاط قبل انطلاق الجولة السادسة المقرر انطلاقها غدا الثلاثاء.

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل الجولة السادسة

1- المصري البورسعيدي 11 نقطة

2- الزمالك 10 نقاط

3- الأهلي 8 نقاط

4- بيراميدز 8 نقاط

5- زد اف سي 8 نقاط

6- سيراميكا كليوباترا 8 نقاط

7- الاتحاد السكندري 8 نقاط

8- فاركو 7 نقاط

9- طلائع الجيش 7 نقاط

10- الجونة 6 نقاط

11- سموحة 5 نقاط

12- بتروجيت 5 نقاط

13- الإسماعيلي 5 نقاط

14- البنك الأهلي 5 نقاط

15- غزل المحلة 5 نقاط

16- إنبي 4 نقاط نقاط

17- مودرن سبورت 3 نقاط

18- حرس الحدود نقطتان



مواعيد مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري

الثلاثاء 24 ديسمبر

زد اف سي ضد إنبي - 5 مساءً.. ستاد القاهرة الدولي

طلائع الجيش ضد الزمالك - 8 مساءً .. ستاد الكلية الحربية

الأربعاء 25 ديسمبر

الإسماعيلي ضد حرس الحدود - 5 مساءً .. ستاد الإسماعيلية

الاتحاد السكندري ضد مودرن سبورت - 5 مساءً .. ستاد الإسكندرية

بيراميدز ضد فاركو - 8 مساءً .. ستاد 30 يونيو

الخميس 26 ديسمبر

سموحة ضد غزل المحلة - 5 مساءً .. ستاد الإسكندرية

البنك الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا - 5 مساءً .. ستاد القاهرة الدولي

المصري البورسعيدي ضد الأهلي - 8 مساءً.. ستاد برج العرب

بتروجت ضد الجونة - 8 مساءً.. ستاد بتروسبورت

وتتبقي مباراة واحدة مؤجلة بين الأهلي وسموحة من الجولة الخامسة وستقام يوم 7 يناير 2025.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.