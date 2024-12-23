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قانونية مستقبل وطن: إضافة 4 ملايين فدان للرقعة الزراعية يحقق الأمن الغذائي - أخبار كلمتك

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قانونية مستقبل وطن: إضافة 4 ملايين فدان للرقعة الزراعية يحقق الأمن الغذائي - أخبار كلمتك

قانونية مستقبل وطن: إضافة 4 ملايين فدان للرقعة الزراعية يحقق الأمن الغذائي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 23 ديسمبر 2024 01:38 مساءً - قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حريص منذ اليوم الأول على تحقيق الأمن الغذائي، وذلك من خلال العديد من الإجراءات والمبادرات والقرارات والتوجيهات، إضافة لاستصلاح الأراضي الزراعية.

وأشار أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إلى أن الرئيس السيسي أكد خلال كلمته اليوم، بأكاديمية الشرطة، إن الدولة تستضيف 4 ملايين فدان للرقعة الزراعية بحلول عام 2025/2026 وهو ما يعد رسالة واضحة ليعزم الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية وفي مقدمتها القمح.

وأكد المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أن الرئيس السيسي حريص على دعم الفلاح والقطاع الزراعي بشكل صريح، فمن ان تولي الرئيس السيسي الحكم لم تتوقف الإنجازات في القطاع الزراعي، وطوال الوقت الدولة حريصة على تذليل اية عقبات تواجه المنظومة.

وشدد أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، على أن إنجازات الدولة المصرية لم تتوقف في قطاع الزراعة، والجميع يعلم أن الزراعة اهم قطاع استراتيجي يتعلق بالأمن الغذائي والامن القومي، وأيضا لأنه يسهم في توطين التنمية ولديه القدرة على تحقيق تنمية متوازنة وإحتوائية وتوفير العملة الصعبة والاف فرص العمل.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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