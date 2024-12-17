3 أندية إنجليزية تتصارع على التعاقد مع نجم برشلونة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 10:34 صباحاً - كشفت تقارير صحفية صحفية أن ناديي مانشستر سيتي، وآرسنال دخلا مع ليفربول في منافسة على التعاقد مع أحد اللاعبين البارزين في صفوف برشلونة هذا الموسم.

ويقدم رافينيا، مستويات باهرة مع برشلونة هذا الموسم، حيث خاض 24 مباراة بجميع المسابقات، وسجل 17 هدفًا وصنع 10.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، يتمتع رافينيا بسمعة جيدة في الدوري الإنجليزي بسبب تجربته السابقة بقميص ليدز يونايتد.

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وأشارت إلى أن رافينيا يحظى باهتمام الآن من جانب مانشستر سيتي وآرسنال، إلى جانب وجود رغبة سابقة لدى ليفربول للحصول على خدماته.

وأوضحت أن نادي برشلونة غير مستعد للتخلي عن أحد أفضل لاعبيه هذا الموسم، لكن لا يمكن استبعاد الأمر في الصيف المقبل لأسباب اقتصادية.

وذكرت "موندو ديبورتيفو" أن رافينيا يرتبط بعقد مع برشلونة حتى 30 يونيو 2027، ولا يرغب في الرحيل، لكن يجب تذكر شائعات بيعه الصيف الماضي مع محاولات البارسا للتوقيع مع نيكو ويليامز من أتلتيك بلباو.

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