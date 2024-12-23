الرياضة - 08:30 - هل ينتقل بغداد بونجاح إلى الأهلي؟.. الشمال القطري يكشف لـ كلمتك - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 23 ديسمبر 2024 08:30 مساءً - بغداد بونجاح.. ذكرت تقارير إعلامية وصحفية، خلال الساعات الماضية، تشير إلى اقتراب النادي الأهلي من التعاقد مع الجزائري بغداد بونجاح، مهاجم فريق الشمال القطري، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية والتي تبدأ بعد أيام قليلة.

إعلامي يعلن اقتراب بوناجح من الأهلي

وكتب الإعلامي مهيب عبد الهادي، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الاثنين: «تمت بنجاح، بغداد بونجاح في الأهلي رسميًا».

الشمال القطري يكشف لـ كلمتك حقيقة رحيل بونجاح لـ الأهلي

وقال طه المهيزع، المسؤول الإعلامي بنادي الشمال القطري، في تصريحات عبر كلمتك: لم يحدث حتى الآن أي تواصل مع اللاعب أو مع النادي بشكل رسمي».

واختتم: «النادي محتاج بغداد بونجاح في الدوري المحلي، ولا نية تماما رحيله عن صفوف الفريق».

أرقام بونجاح مع الشمال القطري

وخاض بغداد بونجاح، 15 مباراة مع نادي الشمال القطري هذا الموسم سجل خلالها 13 هدفًا وصنع 6 أهداف.

وكانت تقارير صحفية، ذكرت مؤخرًا أن النادي الأهلي يضع الجزائري بغداد بونجاح ضمن خياراته لتدعيم صفوف الفريق في الفترة المقبلة.

الأهلي يفوز على شباب بلوزداد بسداسية بدوري الأبطال

من جهة آخرى، كان قد حقق الأهلي فوزا ساحقا على حساب ضيفه شباب بلوزداد الجزائري، بنتيجة 6-1، مساء أمس الأحد، بإستاد القاهرة في الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا.

تقدم شباب بلوزداد في الدقيقة 21 بهدف سجله أيمن محيوس، بينما انتفض الأهلي بفوز ساحق بهاتريك للفلسطيني وسام أبو علي في الدقائق 45+3 و52 و84 بجانب حسين الشحات في الدقيقة 56 والجنوب أفريقي بيرسي تاو في الدقيقة 86 وإمام عاشور في الدقيقة 90+6.

ورفع الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر رصيده إلى 7 نقاط في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد شباب بلوزداد بقيادة مدربه عبد القادر عمراني عند 3 نقاط في المركز الثالث.