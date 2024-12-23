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الدوري الإيطالي، فيورنتينا يتقدم على أودينيزي بهدف في الشوط الأول - أخبار كلمتك

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الدوري الإيطالي، فيورنتينا يتقدم على أودينيزي بهدف في الشوط الأول - أخبار كلمتك

الدوري الإيطالي، فيورنتينا يتقدم على أودينيزي بهدف في الشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 23 ديسمبر 2024 08:44 مساءً - الدوري الإيطالي، انتهى الشوط الأول من مباراة فيورنتينا الإيطالي أمام ضيفه أودينيزي بتقدم الأول بهدف نظيف، على ملعب أرتيميو فرانكي، ضمن مواجهات الجولة الـ17 من الدوري الإيطالي لكرة القدم 

أحرز اللاعب مويس كين هدف التقدم لفيورنتينا في الدقيقة 8 من اللقاء.

أعلن رافائيل بالادينو المدير الفني لفريق فيورنتينا تشكيل فريقه لمواجهة  أودينيزي، حيث يسعى الفريق لتحقيق فوز جديد في البطولة.

تشكيلة فيورنتينا أمام أودينيزي

دخل فريق فيورنتينا مباراته أمام أودينيزي في الدوري الإيطالي بتشكيل يضم كل من:

حارس المرمى: دافيد دي خيا

الدفاع: مايكل كايودي، بيترو كوموتزو، لوكا رانييري، روبن جوسينس

الوسط: دانيلو كاتالدي، ياسين عدلي

الهجوم: أندريا كولباني، لوكاس بيلتران، ريكاردو سوتيل، مويس كين

أودينيزي الايطالي، كلمتك

تشكيلة أودينيزي أمام فيورنتينا

في المقابل أعلن كوستا رانجيتش المدير الفني لفريق أودينيزي تشكيلة فريقه لمواجهة فيورنتينا والتي ضمت كل من 

حارس المرمى: رزفان سافا

الدفاع: ثوماس كريستينسين، كريستيان كاباسيلي، إسحاق توريه، كينغسلي إهيزيبو، جوردان زيمورا

الوسط: ساندي لوفريتش، جيسبير كارلستروم، يورغن إيكيلينكامب

الهجوم: فلوران توفين، لورنزو لوكا

يسعى كلا الفريقين لتحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة المهمة لتعزيز مواقعهما في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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