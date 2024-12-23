الرياضة - 08:30 - استعدادات وطوارئ في البيوت.. جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 23 ديسمبر 2024 08:30 مساءً - ترتفع معدلات البحث حول جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي، حتى يستعد الطلاب و أولياء الأمور لهذه الامتحانات، حيث رفعت الأسر حالة الطوارئ.

ومن المقرر إجراء امتحانات الصف الثالث الإعدادي خلال الفترة من 18 إلى 23 يناير، وفق الجداول المعتمدة من كل مديرية تعليمية، أما اختبارات المواد غير المضافة للمجموع، مثل الأنشطة ومواد المستوى الرفيع، فسيتم إجراؤها قبل بداية امتحانات المواد الأساسية.

امتحانات الصف الثالث الاعدادي وإجازة نصف السنة.

وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024/2025، فإنّ موعد امتحانات نصف السنة 2025 للشهادة الإعدادية، من المقرر أن تنطلق خلال الفترة من 18 وحتى 23 يناير، على أن تبدأ إجازة نصف السنة رسميًا من 25 يناير، وتستمر لمدة 15 يومًا حيث تنتهي يوم 6 فبراير، ليكون موعد بداية الترم الثاني 2024 بدءًا من السبت 8 فبراير 2025، ويستمر نحو 16 أسبوعًا.

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بدأت المديريات التعليمية اعتماد جداول الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي في جميع المحافظات، لذلك نستعرض لكم جدول امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بمحافظة القاهرة:

-السبت 18 يناير امتحانات اللغة الإنجليزية و الهندسة.

-الإثنين 20 يناير امتحانات اللغة العربية والتربية الدينية.

-الثلاثاء 21 يناير امتحانات الجبر والإحصاء والتربية الفنية.

-الأربعاء 22 يناير امتحانات العلوم وتكنولوجيا المعلومات.

- الخميس 23 يناير امتحان الدراسات الاجتماعية.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بمحافظة الفيوم:

السبت 18 يناير امتحان مادة اللغة العربية والخط، ومادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

الإثنين 20 يناير امتحان العلوم الهندسة.

الثلاثاء 21 يناير امتحان اللغة الإنجليزية والتربية الدينية.

الأربعاء 22 يناير امتحان الجبر والإحصاء والتربية الفنية.

الخميس 23 يناير امتحان الدراسات الاجتماعية واللغة الأجنبية الثانية والتربية الرياضية.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بمحافظة الإسكندرية:

السبت 18 يناير امتحان اللغة العربية والتربية الدينية.

الأحد 19 يناير امتحان اللغة الإنجليزية.

الإثنين 20 يناير امتحان العلوم.

الثلاثاء 21 يناير امتحان الجبر والتربية الفنية.

الأربعاء 22 يناير امتحانات الهندسة والحاسب الآلي.

الخميس 23 يناير امتحان الدراسات الاجتماعية.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بمحافظة القليوبية:

السبت 18 يناير امتحان مادة اللغة العربية والخط.

الأحد 19 يناير امتحان العلوم والتربية الدينية.

الإثنين 20 يناير امتحان اللغة الإنجليزية والتربية الرياضية.

الثلاثاء 21 يناير امتحان الهندسة والتربية الفنية.

الأربعاء 22 يناير امتحان الجبر والإحصاء.

الخميس 23 يناير امتحان الدراسات الاجتماعية ومادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.