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أردوغان يتحدث عن مستقبل سوريا تحت قيادة أحمد الشرع - أخبار كلمتك

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أردوغان يتحدث عن مستقبل سوريا تحت قيادة أحمد الشرع - أخبار كلمتك

أردوغان يتحدث عن مستقبل سوريا تحت قيادة أحمد الشرع - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 23 ديسمبر 2024 08:24 مساءً - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم،إن تركيا تجري حوارًا وثيقًا مع قائد الإدارة الجديدة في سوريا، أحمد الشرع، مؤكدًا التزام بلاده بحماية وحدة الأراضي السورية في جميع الظروف.

أردوغان يكشف مدى تواصل تركيا مع أحمد الشرع

وأشار أردوغان إلى أن إسرائيل ستضطر إلى الانسحاب من الأراضي التي احتلتها في سوريا، مشددًا على أن مستقبل سوريا لن يتضمن أي وجود للمنظمات الإرهابية، بما في ذلك تنظيم “داعش” وحزب العمال الكردستاني.

الخارجية القطرية تؤكد على وحدة سوريا وتدعم تشغيل مطار دمشق

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري، محمد الخليفي، أهمية ضمان وحدة سوريا والعمل على انتقال سلمي للسلطة من خلال عملية شاملة تضم جميع الأطياف السورية.

وأشار الوزير الخليفي، خلال لقاء مع الإدارة السورية الجديدة، إلى مناقشة احتياجات مطار دمشق وآليات تقديم الدعم اللازم لإعادة تشغيله بشكل كامل.

كما أعرب الخليفي عن إشادة دولة قطر بالإجراءات التي اتخذتها الإدارة الجديدة في سوريا، مؤكدًا حرص بلاده على دعم جهود تحقيق الاستقرار والسلام في سوريا.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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