زيلينسكي يعلن مقتل 3000 جندي من كوريا الشمالية في كورسك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 23 ديسمبر 2024 07:49 مساءً - أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء اليوم الإثنين، مقتل 3000 من جنود كوريا الشمالية في مقاطعة كورسك.

وأضاف زيلينسكي: "كوريا الشمالية سترسل مزيدا من الجنود والعتاد لروسيا".

كوريا الشمالية تقاتل إلى جانب روسيا

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي: إن قوات كوريا الشمالية تقاتل الآن إلى جانب روسيا في أوكرانيا.

وأضاف بلينكن: انخراط كوريا الشمالية في حرب أوكرانيا يستدعي ردا حازما".

وتابع بلينكن: الرئيس جو بايدن يواصل تعزيز حلف الناتو ودعمنا لأوكرانيا مستمر بشكل كبير.

اتفاقية دفاعية بين روسيا وكوريا الشمالية

وفي السياق ذاته، قال أمين عام حلف الناتو، مارك روتة: "إن روسيا تزود كوريا الشمالية بتكنولوجيا الصواريخ الباليستية".

ووقعت روسيا وكوريا الشمالية اتفاقية دفاع مشترك، خلال زيارة الرئيس بوتين إلى بيونج يانج، أرسلت بموجبها كوريا الشمالية أسلحة وجنود إلى موسكو للمشاركة في عملية تحرير كورسك.

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