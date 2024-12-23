رابطة الأندية ترد على عدم معاقبة دونجا بسبب شد قميص أمين عمر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 23 ديسمبر 2024 07:10 مساءً - الزمالك، رد مصدر مسئول داخل رابطة الأندية المصرية على عدم معاقبة لاعب الزمالك نبيل عماد دونجا، في واقعة قيامه بشد قميص أمين عمر بشكل غير لائق، خلال مباراة الفريق الأبيض أمام سيراميكا كليوباترا في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأكد المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه لكلمتك، أن تقرير حكم المباراة أمين عمر لم يتضمن أي إشارة لواقعة قيام لاعب الزمالك بجذبه من قميصه خلال المباراة، كما أن الحكم لم يعاقب اللاعب على خلفية هذه الواقعة ولم يشر إليها في تقريره عن المباراة، وبالتالي لا يحق لرابطة الأندية معاقبة اللاعب في واقعة لم يعاقبه عليها حكم المباراة.

الحكم الدولي أمين عمر، كلمتك

عقوبات مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا

وقررت لجنة المسابقات برابطة الأندية، توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها 200 ألف جنيه وذلك بسبب السباب الجماعي لحكم المباراة ومنع الحضور من مشجعي الفريق في الدرجة الثالثة يمين من مباراة الاتحاد السكندري المقامة على ملعب نادي الزمالك في الجولة السابعة من مسابقة دوري nile.

إيقاف نبيل عماد دونجا لاعب فريق الزمالك مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك الحصول على الإنذار الثالث.

واقعة دونجا مع الحكم أمين عمر

كشف الإعلامي أمير هشام، بأن الحكم أمين عمر الذي أدار لقاء الزمالك وسيراميكا كليوباترا في بطولة الدوري المصري، لم يقم بكتابة واقعة نبيل عماد دونجا لاعب الفريق الأبيض في التقرير الخاص بالمباراة، بعدما قام الأخير بشده من القميص خلال اللقاء.

وأضاف أمير هشام في تصريحات تليفزيونية: «أمين عمر حكم لقاء الزمالك وسيراميكا لم يُدون ما حدث من دونجا في تقريره، كما لم يتخذ أي عقوبة ضده في الملعب، وبالتالي لن تُوقع عقوبات ضد لاعب الزمالك».

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.