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ريال مدريد مهتم بضم ثنائي ليفربول المنتهية عقودهم، هل منهم محمد صلاح؟ - أخبار كلمتك

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ريال مدريد مهتم بضم ثنائي ليفربول المنتهية عقودهم، هل منهم محمد صلاح؟ - أخبار كلمتك

ريال مدريد مهتم بضم ثنائي ليفربول المنتهية عقودهم، هل منهم محمد صلاح؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 23 ديسمبر 2024 07:10 مساءً - يرغب نادي ريال مدريد الإسباني، في ضم لاعبين من ليفربول مع حلول الصيف المقبل، بحسب ما أفادت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الإثنين.

انتهاء عقود ثلاثي ليفربول 

وتنتهي عقود ثلاثي ليفربول، المصري محمد صلاح، والهولندي فيرجيل فان دايك، والدولي الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد، بنهاية الموسم الجاري.

ولم يتوصل أي من اللاعبين الثلاثة لأي اتفاق يمدد بقاءهم في قلعة الأنفيلد.

ريال مدريد يسعى للتعاقد مع فان دايك وأرنولد 

وقالت شبكة "ليفربول إيكو"، المهتمة بأخبار الريدز، إن ريال مدريد يتطلع للتعاقد مع فان دايك، بالإضافة إلى أرنولد.

وأشار التقرير، إلى أن ريال مدريد، حدد فان دايك لضمه في الصيف، في ظل الإصابات التي تلاحق مدافعيه النمساوي ديفيد ألابا، والبرازيلي إيدير ميليتاو.

وأوضح التقرير، أن ليفربول قد يسمح برحيل فان دايك، في ظل اهتمامه بالتعاقد مع آيدن هيفن، مدافع أرسنال الشاب.

ويعد هيفن، هدفًا لأندية ليفربول، ومانشستر يونايتد، ومانشستر سيتي، وتشيلسي.

ونوه التقرير، إلى أن هيفن، متردد بشأن توقيع عقد احترافي مع أرسنال أو الانتقال إلى أحد الأندية الكبرى الأخرى.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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