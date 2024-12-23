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الأرصاد الجوية: أجواء شديدة البرود ورياح مثيرة للأتربة تضرب البلاد - أخبار كلمتك

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الأرصاد الجوية: أجواء شديدة البرود ورياح مثيرة للأتربة تضرب البلاد - أخبار كلمتك

الأرصاد الجوية: أجواء شديدة البرود ورياح مثيرة للأتربة تضرب البلاد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 23 ديسمبر 2024 08:44 مساءً - حالة الطقس، كشف الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تعرض البلاد لنشاط ملحوظ للرياح المثيرة للرمال والأتربة خلال الأيام المقبلة.

 

نشاط ملحوظ للرياح

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”، أن نشاط الرياح سيؤدي الي انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ.

 

أجواء شديدة البرودة

وأكد: عن سيطرة اجواء شديدة البرودة خلال ساعات الليل على طقس البلاد، لافتًا إلي وجود اضطراب في الملاحة البحرية بالبحر المتوسط بسببب الكتل الهوائية الشمالية القادمة من جنوب أوروبا.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

 

 

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا كالتالي:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى:  13

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:20

درجة الحرارة الصغرى: 14

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:28

درجة الحرارة الصغرى: 20

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 08

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:23

درجة الحرارة الصغرى:10

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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