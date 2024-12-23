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الدوري الإنجليزي، أرقام صادمة لـ ساوثهامبتون بعد الجولة الـ 17 - أخبار كلمتك

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الدوري الإنجليزي، أرقام صادمة لـ ساوثهامبتون بعد الجولة الـ 17 - أخبار كلمتك

الدوري الإنجليزي، أرقام صادمة لـ ساوثهامبتون بعد الجولة الـ 17 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 23 ديسمبر 2024 01:17 مساءً - الدوري الإنجليزي، سيطر ساوثهامبتون على عدد من الأرقام السلبية في الدوري الانجليزي الممتاز بعد مرور الجولة السابعة عشر. 

ويعد ساوثهامبتون الفريق الوحيد الذي حقق انتصارًا وحيدًا فقط هذا الموسم، فضلًا عن تلقيه الخسارة في 13 مباراة كأكثر الفرق تلقيا للهزيمة بالبريميرليج حتى الآن.

كما يعتبر ساوثهامبتون الأقل إحرازًا للأهداف في موسم الدوري الانجليزي بعدما سجل لاعبوه  11 هدفًا فقط.

ويعد ساوثهامبتون ثالث الأندية استقبالًا للأهداف بواقع 36 هدفًا خلف ولفرهامبتون 40 هدفًا وليستر سيتي 37 هدفًا، كما هو أقل الفرق حصدا للنقاط بعدما جمع 6 نقاط فقط من فوز وثلاث تعادلات.

 

وابتعد ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح، بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 39 نقطة، بعد انتهاء الجولة الـ 17 من البريميرليج، ويتبقى مباراة مؤجلة للريدز أمام إيفرتون.

 

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 17

 

1- ليفربول 39 نقطة
2- تشيلسي 35 نقطة
3- آرسنال 33 نقطة
4- نوتينجهام فورست 31 نقطة
5- بورنموث 28 نقطة
6- أستون فيلا 28 نقطة
7- مانشستر سيتي 27 نقطة
8- نيوكاسل يونايتد 26 نقطة
9- فولهام 25 نقطة
10- برايتون 25 نقطة
11- توتنهام هوتسبير 23 نقطة
12- برينتفورد 23 نقطة 
13- مانشستر يونايتد 22 نقطة
14- وست هام يونايتد 20 نقطة
15- إيفرتون 16 نقطة
16- كريستال بالاس 16 نقطة
17- ليستر سيتي 14 نقطة
18- وولفرهامبتون 12 نقطة
19- إبسويتش تاون 12 نقطة
20- ساوثهامتون 6 نقاط

 

 

نتائج الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي الممتاز 

أستون فيلا  2-1 مانشستر سيتي 

وست هام يونايتد 1-1 برايتون

إيبسويتش تاون 0-4 نيوكاسل يونايتد 

برينتفورد 0-2 نوتينغهام فورست 

كريستال بالاس 1-5 آرسنال 

إيفرتون 0-0 تشيلسي 

مانشستر يونايتد 0-3 بورنموث 

فولهام 0-0 ساوثهامبتون

ليستر سيتي 0-3 وولفرهامبتون 

توتنهام 3-6 ليفربول 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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