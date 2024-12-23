تعرضت المناضلة امل سوقي لحادثة اصطدام اثناء قيامها بتجاوز شارع عام بخورمكسر.
واظهر فيديو اصطدام سيارة نوع "كورلا" بالمناضلة امل سوقي في ساحل ابين بخورمكسر.
وقال شهود عيان ان سيارة كانت احد المتعلمات تقودها صدمت المناضلة امل قاسم، وقد نقلت الى احد مستشفيات العاصمة عدن لتلقي العلاج.وبينوا ان المناضلة امل تعرضت الى كسور في القدمين ونزيف خارجي.
شاهد فيديو مروع لفتيات يتعلمون السواقة يصدمون المناضلة امل سوقي في عدن - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الاثنين 23 ديسمبر 2024 01:24 مساءً - كلمتك/خاص:
تعرضت المناضلة امل سوقي لحادثة اصطدام اثناء قيامها بتجاوز شارع عام بخورمكسر.
تعرضت المناضلة امل سوقي لحادثة اصطدام اثناء قيامها بتجاوز شارع عام بخورمكسر.
0 تعليق