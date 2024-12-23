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شاهد فيديو مروع لفتيات يتعلمون السواقة يصدمون المناضلة امل سوقي في عدن - أخبار كلمتك

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شاهد فيديو مروع لفتيات يتعلمون السواقة يصدمون المناضلة امل سوقي في عدن - أخبار كلمتك

شاهد فيديو مروع لفتيات يتعلمون السواقة يصدمون المناضلة امل سوقي في عدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 23 ديسمبر 2024 01:24 مساءً - كلمتك/خاص:

تعرضت المناضلة امل سوقي لحادثة اصطدام اثناء قيامها بتجاوز شارع عام بخورمكسر.
واظهر فيديو اصطدام سيارة نوع "كورلا" بالمناضلة امل سوقي في ساحل ابين بخورمكسر.
وقال شهود عيان ان سيارة كانت احد المتعلمات تقودها صدمت المناضلة امل قاسم، وقد نقلت الى احد مستشفيات العاصمة عدن لتلقي العلاج.وبينوا ان المناضلة امل تعرضت الى كسور في القدمين ونزيف خارجي.

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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