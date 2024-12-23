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الكشف عن حل وشيك للحرب في اليمن - أخبار كلمتك

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الكشف عن حل وشيك للحرب في اليمن - أخبار كلمتك

الكشف عن حل وشيك للحرب في اليمن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 23 ديسمبر 2024 01:24 مساءً - كلمتك/خاص:

أشار رئيس مركز أبعاد للدراسات الإستراتيجية، عبدالسلام محمد إلى أن استمرار وجود السلاليين وبعض العناصر غير المؤهلة في مكتب المبعوث الأممي يؤدي فقط إلى تفاقم المشكلة بدل حلها.

وأوضح أن هذا الوضع أسفر عن خلق كيانات وهمية ومجموعات غير موجودة فعلياً إلا على الورق أو من خلال تراخيص شكلية وحسابات بنكية.

وأكد أن انتهاء أزمة اليمن بات قريباً، وأنه سيُكشف لاحقاً عن حجم الأموال التي أنفقتها الأمم المتحدة عبر مكتبها المعني على ما وصفه بـ"رفاهية الأشخاص غير المؤثرين".

مشيراً إلى أن جهود مكتب المبعوث الأممي ربما لم تسهم بشكل حقيقي في إحلال السلام المنشود باليمن.

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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